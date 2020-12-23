Відома американська модель і акторка Емілі Ратаковські перебуває на шостому місяці вагітності. Раніше зірка не повідомляла стать дитини, але на своїй сторінці в Instagram вона натякнула на те, хто в неї народиться.

В сторіз вона вирішила поспілкуватися з підписниками. Модель запропонувала прихильникам називати певну річ, а вона натомість мала показати фото з нею. Фоловери вирішили поцікавитись, що вона читає. У відповідь Емілі опублікувала фото, на якому зображена книжка з назвою Girlhood (в перекладі з англ. – Дівоцтво).

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Вибір книги, в якій розповідається про формування свідомості дівчат та етапи їх дорослішання, може свідчити по те, що таким чином, модель готується до народження дівчинки, – подумали підписники.

На шостому місяці вагітності: Емілі Ратаковскі виставила оголене фото