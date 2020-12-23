Стелла Теннант померла у 50 років

Відома британська модель Стелла Теннант померла у Великій Британії. Днями вона відсвяткувала своє 50-річчя.
Причину смерті Стелли Теннант родина не розголошує з міркувань приватності: зазначається, що смерть наступила раптово.
– Стелла була чудовою жінкою і натхненням для всіх нас. Ми дуже сумуватимемо за нею. Родина просить про повагу до приватного життя, деталі щодо панахиди оголосять пізніше, – йдеться у повідомленні представників родини Теннант.
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Ким була Стелла Теннант
Стелла Теннант була моделлю світового рівня, чий пік популярності прийшовся на 1990-ті роки.
Вона прикрасила десятки обложок відомих глянцевих видань світу – від Vogue до Harper’s Bazaar.
Також модель брала участь у багатьох показах мод, представляючи одяг найпопулярніших модних будинків.
Теннант довгий час залишалася музою Карла Лагерфельда.