Відома українська співачка Софія Ротару повернулася в Україну після виступу на премії Пісня року в Москві, аби заспівати у Вечірньому кварталі.

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Шанувальники опублікували відео, на якому Софія Ротару виконує пісню Музика мого кохання. У красивій довгій сукні червоного кольору зірка з’явилася на публіці. Візит артистки на Вечірній квартал став сюрпризом для глядачів.

Софію Михайлівну прийшли підтримати її рідні: син Руслан з дружиною Світланою та донькою Софією.

Публіка неоднозначно відреагувала на повернення Софії Ротару. Прихильники співачки у коментарях пишуть, що вона, як завжди, має шикарний вигляд. Інші негативно сприйняли її повернення, стверджуючи, що вони не мають бажання чути й бачити артистку, яка виступала у Москві.



















На дві країни – це ганьба: Софія Ротару повернулася в Україну після виступу в РФ / 5 фотографий

Виступ Софії Ротару на премії Пісня року в Москві

Українська співачка Софія Ротару виступила на премії Пісня року в Росії.

Ротару виконала дві пісні: Червона рута і Сердце размером с солнце. Після виступу співачка роздавала автографи.

Раніше концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявляв, що гонорару за виступ співачка не отримає.

Фото: svitsketv