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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Оголені груди та живіт: найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер

Американські знаменитості активно користуються соціальними мережами та іноді публікують відверті фотографії. Факти ICTV зробили підбірку гарячих знімків, які постять Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер в Instagram.

Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала декілька образів своїх найгарячіших знімків в Instagram.

Наприклад, в одному з них дівчина стоїть в чорному довгому платті, яке трохи прикриває соски, але також оголює шию, плечі та всі груди. Права нога при цьому елегантно виглядає з-під вбрання.

  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
Оголені груди та живіт: найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер / 9 фотографий

Знаменита американська модель Емілі Ратаковські вирішила відповісти на запитання підписників на своїй сторінці в соціальній мережі.

Так, в одному з них Ратаковські показала свій улюблений образ на Met Gala (також відомому як Інститут костюма – щорічний модний захід, на якому знаменитості показують наряди модельєрів).

На фотографії дівчина одягнена в блискучу тілесну сукню з відкритим животом, яка трохи прикриває її гарні груди. На голову модель одягла обруч з крилами.

  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
Оголені груди та живіт: найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер / 3 фотографии

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Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер також часто публікує різні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Наприклад, в одному зі свіжих постів знаменитість показала великі пружні груди та гарну рельєфну талію у світло-коричневій сукні в обтяжку. На фотографії дівчина також на чорних підборах з величезним вирізом на лівій нозі.

  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
  • Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото
Оголені груди та живіт: найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер / 2 фотографии

Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео

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