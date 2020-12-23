Кім Кардашян, Емілі Емілі Ратажковскі та Кайлі Дженнер – фото

Американські знаменитості активно користуються соціальними мережами та іноді публікують відверті фотографії. Факти ICTV зробили підбірку гарячих знімків, які постять Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер в Instagram.
Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала декілька образів своїх найгарячіших знімків в Instagram.
Наприклад, в одному з них дівчина стоїть в чорному довгому платті, яке трохи прикриває соски, але також оголює шию, плечі та всі груди. Права нога при цьому елегантно виглядає з-під вбрання.
Знаменита американська модель Емілі Ратаковські вирішила відповісти на запитання підписників на своїй сторінці в соціальній мережі.
Так, в одному з них Ратаковські показала свій улюблений образ на Met Gala (також відомому як Інститут костюма – щорічний модний захід, на якому знаменитості показують наряди модельєрів).
На фотографії дівчина одягнена в блискучу тілесну сукню з відкритим животом, яка трохи прикриває її гарні груди. На голову модель одягла обруч з крилами.
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Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер також часто публікує різні фотографії на своїй сторінці в Instagram.
Наприклад, в одному зі свіжих постів знаменитість показала великі пружні груди та гарну рельєфну талію у світло-коричневій сукні в обтяжку. На фотографії дівчина також на чорних підборах з величезним вирізом на лівій нозі.
Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео
Одна із наймолодших мільярдерів світу Кайлі Дженнер опублікувала гаряче архівне відео.
На ролику Кайлі у бікіні демонструє, як потрібно втирати у шкіру захисний засіб від сонця. Відео раніше ніде не публікувалося.