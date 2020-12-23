Інтерв’ю Ксенії Мішиної про домашнє насильство і бідність

Популярна акторка та головна героїня шоу Холостячка на телеканалі СТБ Ксенія Мішина у черговий раз підтримала жертв домашнього насильства, навівши приклад своєї особистої трагедії.

Також Мішина розповіла про той час, коли хотіла повернутися у свою професію та через брак коштів була змушена голодувати. Про це дівчина повідомила в інтерв’ю програмі Зірковий шлях.

– Було таке, що не було чого їсти. Ти отримуєш за годину 200 грн, заходиш в магазин купити їжу, і ці гроші витрачено. Ким я тільки не працювала, наприклад, аніматором. У дитячому садочку та на днях народженнях я була метеликом, – ділиться вона.

На щастя, ті часи давно минули, а Ксенія згодом закохалася й завагітніла. Після народження дитини дівчину побив батько її сина Платона. Чоловік спустив її зі східців під час однієї з вистав у театрі.

– Був момент, коли після народження сина чоловік з’явився у театрі. Він був п’яним, коли побив мене невідомо за що. Пройшов спектакль, я вийшла до нього, і він мене просто спустив зі сходів, – зазначила акторка.

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Ксенія Мішина зазначила, що їй потім телефонували адвокати її колишнього чоловіка. Проте дівчина досі не розуміє, з якою метою та навіщо.

– Мені телефонували якісь його люди, адвокати, та говорили, що подають на нас в гаазький суд. Кажу – ну вперед. Мені здається, вони там були всі дуже п’яні. Це був цілковитий цирк, – іронізує Мішина.

Незабаром чоловік зник із життя Мішиної та більше не з’являвся. Після народження сина Платона він так жодного разу його і не бачив. Сам хлопчик також не питав маму про батька.

– Я дуже довго готувалася до цього питання й думала, що йому відповім – правду чи неправду. Ніколи моя дитина про це не питала до цього часу. Якщо він захоче познайомитися з ним у старшому віці, коли я перестану за нього відповідати, – заради Бога – йди, шукай та знайомся. Все одно цей чоловік – матеріал, з якого ти був зроблений, – ділиться Мішина.

Сама акторка записала по-батькові хлопчика на свого тата та дала йому своє прізвище.

– А навіщо, для чого? Його не було, він навіть не захотів цього. Навіщо? Алло, привіт, можна? Ні, не треба. Син – це повністю моя людина, – зазначила акторка.

Що відомо про холостячку Ксенію Мішину