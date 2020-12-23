Холостячка 2020: інтерв’ю з Ксенією Мішиною – ЕКСКЛЮЗИВ

На телеканалі СТБ відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, під час якого актриса театру й кіно Ксенія Мішина прийняла каблучку від Олександра Еллерта.

Ексклюзивно для Фактів ICTV вона розповіла, як справлялася зі стресовими ситуаціями на проекті, зізналася, наскільки вона ревнива, та чи вірить у гороскопи.

– Ксеніє, чи дивилися випуски Холостячки на ТБ? Можливо, змінили ставлення до якоїсь ситуації або учасника?

– Так, звісно, всі випуски дивилася. Але висновки я робила ще під час участі на проекті. І про жодне своє рішення не пошкодувала.

– Як справлялися зі стресовими ситуаціями на шоу, коли дізнавалися про нещирість з боку учасників?

– На проекті було дуже багато складних моментів, це правда. Але я намагалася приймати кожну ситуацію, яка зі мною траплялася. Я впевнена, що всі випробування, не тільки в реаліті, а й у звичайному житті, відбуваються з нами не випадково. Варто навчитися робити певні висновки і йти далі. Я рада, що про брехню деяких учасників дізналася в рамках проекту, а не через якийсь час. Адже в іншому разі, було б набагато болючіше.

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– Чи вірите ви гороскопи? Нещодавно, наприклад, Хаял Алекперов склав вашу зодіакальну сумісність з учасниками проекту.

– Я ставлюся філософськи до гороскопів і сумісності. І вірю в те, що якщо чогось дуже сильно хочеш, це обов’язково з тобою трапиться!

– Наскільки ви ревнива людина? Як боретеся з цим почуттям?

– Не приховую, я доволі ревнива, але межу намагаюся не переходити. Якщо мені кохана людина пояснить, що ситуація зовсім не така, як я собі уявила спочатку, і приводу недовіряти їй немає, питання буде вичерпано.

Фінал реаліті-шоу Холостячка

18 грудня відбувся фінал шоу Холостячка, під час якого головна героїня Ксенія Мішина вирушила на останні побачення з Олексієм Тригубенком та Олександром Еллертом.

Крім того, під час останнього тижня на проекті Ксенія познайомила учасників зі своїм батьком Олександром.

Фінальна церемонія шоу проходила дуже зворушливо для всіх, не обійшлося і без сліз.