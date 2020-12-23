Відомий серіал Секс і місто отримає продовження, яке має випустити стрімінгова платформа HBO Max. Новий проект вийде у форматі однойменного міні-серіалу.

Серіал завершився ще у 2004 році, але у 2008-му та 2010 роках на екрани вийшло два однойменні фільми, які продовжували розповідати про життя головних героїнь.

У зніманні серіалу участь візьме майже вся знаменита четвірка з Нью-Йорку, а саме: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Синтія Ніксон. Від участі відмовилася тільки акторка Кім Кеттролл, яка зіграла роль Саманти Джонс.

– Я більше ніколи не гратиму Саманту. Я остаточно вирішила закінчити одну главу моєму житті і почати іншу, – заявила зірка серіалу ще у 2018 році.

Також однією з причин відмови стала її довготривала ворожнеча з Сарою Джесікою Паркер, яка зіграла головну героїню серіалу Керрі Бредшоу. Жінки так і не змогли знайти спільну мову.

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Кім не раз зазначала, що абсолютно не проти того, щоб роль Саманти зіграла інша акторка.

– Це чудова роль. Раніше Саманту грала я, тепер нехай це робить інша. Можливо, Саманта стане афроамериканкою або іспанкою – чому ні, – коментує актриса.

Секс і місто – продовження

У 2019 вийшла книга Кендес Бушнелл Чи є ще секс у великому місті, яка є продовженням Сексу у великому місті.

Саме Кендес 22 роки тому випустила збірку Секс і місто, яка згодом лягла в основу сценарію легендарного серіалу. Розповідь у книзі ведеться вже від імені самої письменниці, а не Керрі Бредшоу, де вона розповідає, на які романтичні пригоди в Нью-Йорку може розраховувати 50-річна жінка.