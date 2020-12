Американська модель та одна з головних учасниць реаліті-шоу Кім Кардашян опублікувала нове фото з відпочинку разом із родиною на своїй сторінці в Instagram, на якому підписники побачили підозрілу ретуш, зокрема на Кортні Кардашян.

На знімку присутні Кім, Кортні та Хлої Кардашян, мама Кріс Дженнер зі своїм хлопцем Кобі, а також друг родини та екс-чоловік Кортні Скотт Дісік.

Після публікації багато підписників почали висловлювати підозри з приводу використання фотошопу, якого якого виявилось “занадто багато”.

Пильні шанувальники родини Кардашян жартома припускають, що Кортні була відсутня на знімку, але за допомогою фоторедакторів опинилася в центрі кадру.

Дехто з підписників іронічно зауважив, що Кім “випадково забула додати до фото” молодшу сестру Кайлі Дженнер.

– Ви всі виглядаєте прифотошопленими, – залишають коментарі підписники під фото.

Це перше спільне фото родини Кардашян після гучного святкування 40-річчя Кім. Навесні 2020 року її сестра Хлої захворіла на коронавірус, тому усі члени родини дотримуються карантину та зустрічаються лише на свята.

Нове шоу Keeping Up With The Kardashians

Стрімінговий сервіс Hulu готує нове реаліті-шоу про сімейство Кардашян. У підписаному контракті вказано, що проект з’явиться на екранах уже в 2021 році.

Родина Кардашян стала відомою на весь світ після запуску реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians.

На час карантину дівчатам довелося відмовитися від операторів, тому практично весь сезон Кардашян знімали власноруч.

Фото: kimkardashian