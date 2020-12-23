Відома українська співачка Настя Каменських вже активно готується до Нового 2021 року.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, присвячений незвичайному передноворічному чек-листу. Співачка поділилася списком справ, які варто зробити для того, щоб відчути святкову атмосферу та класно зустріти Новий рік.

– Здивуйте подарунком тих, хто навіть не очікує його від вас – колег, сусідів чи навіть просто перехожих. Це може бути щось символічне. І подарувати можна вже зараз. Емоції, які ви отримаєте у відповідь – невимовні, – пише співачка.

Також Настя наполягає на тому, що варто подарувати собі те, про що довго мріяли і наголошує, що це обов’язковий пункт.

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Артистка закликає своїх підписників робити добрі справи. Наприклад, допомогти діткам в акції “Дарунки на здоров’я”, а також рекомендує створити новорічний плейлист і слухати його постійно.

Важливим етапом при створенні новорічного настрою є атмосфера в будинку. Тому Настя радить прикрасити будинок і влаштувати вечерю при свічках з близькими під музику чи перегляд фільму. І таким чином провести старий рік та відчути наближення нового.

Артистка радить написати список з 10 чи більше досягнень цього року і того, за що ви йому вдячні. А також детально розписати список з 10 крутих цілей на 2021 рік, щоб реалізувати все задумане.

– Зробіть генеральне прибирання. Будинку, гардеробу, телефону, соціальних мереж, звичок, страхів. Приберіть все зайве і візьміть в новий рік тільки необхідне. До речі, одяг, який ви вирішили прибрати з гардеробу, можна віддати на переробку. Не полінуйтеся це зробити, – пише співачка.

І останнім пунктом в передноворічному чек-листі Настя закликає підписників повірити в диво, як в дитинстві, і почати помічати його навколо.

Кольори Нового року 2021: у чому зустрічати і як прикрасити інтер’єр

2021 рік пройде під знаком білого металевого Бика. За східним календарем він розпочнеться 12 лютого 2021 року і триватиме до 31 січня 2022 року. Дізнайтеся, у якому кольорі краще зустрічати Новий рік.

Фото: kamenskux