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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Єлизавета Ловцова |

Netflix видалив з каталогу всі фільми з Джонні Деппом

З американського відділення сервісу Netflix зникли всі фільми за участю Джонні Деппа. Фільми з актором доступні тільки підписникам сервісу за межами США.

Netflix поки що не давав офіційних заяв, проте всі назви фільмів із Джонні Деппом зникли з каталогу.

Підписники сервісу помітили це та почали активно обговорювати в Twitter – більшість із них переконані, що інцидент нерозривно пов’язаний із судовою справою щодо конфлікту Джонні Деппа та Ембер Герт, колишньої дружини, яка звинуватила актора в домашньому насильстві.

Незадовго до цього сервіс виключив актора Шайю ЛаБафа зі списку претендентів на Оскар, після останніх заяв його колишньої дівчини, співачки FKA Twings, щодо застосування до неї фізичного та психологічного насильства.

Читайте: Шаю ЛаБафа звинувачують у сексуальному і фізичному насильстві

Схожа ситуація склалася у Джонні Деппа після програшу в суді у справі про наклеп щодо колишньої дружини Ембер Герд, яка звинуватила його в домашньому насильстві.

Заміна Джонні Деппа у Фантастичних звірах

Данський актор Мадс Міккельсен замінить Джонні Деппа в третій частині фільму Фантастичні звірі та де їх шукати.

Міккельсен дуже сподобався режисеру перших двох частин франшизи Девіду Йейтсу, і тепер він зіграє чарівника. Актор доєднається до зйомок найближчим часом, оскільки виробництво фільму вже почалося.

Фото: Dreamstime

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