Топ-10 фільмів у жанрі фентезі для новорічних вихідних

Хто не любить Різдво та магію? Гадаємо, що таких людей небагато. Адже під час новорічних свят не обов’язково традиційно переглядати улюблені і дещо заїжджені фільми – Іронію долі, Гаррі Поттера чи Сам удома.

Тому Факти ICTV пропонують 10 стрічок у жанрі фентезі, що дадуть змогу повірити у казку.

Фантастичні звірі і де їх шукати

Так, ми спершу обіцяли без Гаррі Поттера, але не згадати його приквел не змогли. Події цього фільму відбуваються за 65 років до початку основної саги про хлопчика-чарівника.

Головним героєм стрічки є магозоолог Ньют Скамандер, який приїжджає до Нью-Йорка із повною валізою магічних істот, одна з яких вислизає із неї під час мітингу на площі. Випадковим свідком чар стає магл Якоб Ковальський, який так само випадково плутає валізу Ньюта зі своєю.

Ще однією загрозою, що нависла над чаклунським світом, є могутній темний маг Ґелерт Ґріндельвальд.

Режисер: Девід Єтс

Головні ролі: Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон, Ден Фоглер, Колін Фаррелл, Елісон Судол.

Рейтинг IMDb: 7,3

Красуня і Чудовисько

Стрічка є ремейком однойменного анімаційного фільму від компанії Walt Disney Animation Studios, що заснований на казці Жанни Марі Лепренс де Бомон.

У віддаленому замку живе принц Адам, якого зачарували за поганий характер, і тепер він змушений перебувати у тілі чудовиська. Чари спадуть, лише якщо чудовисько покохають, та й сам він навчиться кохати.

Одного разу до замку потрапляє чоловік, який заблукав. На його пошуки вирушає його донька Белль.

Режисер: Білл Кондон

Головні ролі: Емма Вотсон, Ден Стівенс, Люк Еванс, Джош Ґед, Кевін Клайн.

Рейтинг IMDb: 7,1

Аладдін

Фільм є адаптацією однойменного анімаційного фільму компанії Disney 1992 року, який заснований на арабській казці Тисяча та одна ніч.

Сюжет стрічки розгортається у загадковому місті під назвою Аграба, де і живе головний герой, місцевий злодій Аладдін, зі своєю мавпою Абу. Випадкова зустріч злодюжки із принцесою Жасмін вселила в серце хлопця любов.

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Тим часом великий візир Джафар хоче скинути батька Жасмін з трону. Він разом зі своїм домашнім папугою та шпигуном Яго шукає чарівну лампу, заховану в Печері чудес, яка виконає три його бажання.

Режисер: Ґай Річі

Головні ролі: Мена Масуд, Наомі Скотт, Вілл Сміт, Марван Кензарі, Назім Педрад.

Рейтинг IMDb: 7,0

Лемоні Снікет: 33 нещастя

Це дитячий фільм, що є екранізацією книжкової серії 33 нещастя, яку написав Деніел Гендлер під псевдонімом Лемоні Снікет.

Одного похмурого дня твоє дітей сім’ї Бодлер — Вайолет, Клаус та Санні – втрачають у пожежі своїх люблячих батьків та будинок. Вони опиняються під опікою свого далекого родича графа Олафа.

Згодом стає відомо, що Олаф ніякий не граф, а злий геній, актор і майстер перевдягань, який прагне заволодіти спадком нещасних дітей.

Режисер: Бред Сілберлінг

Головні ролі: Джим Керрі, Емілі Браунінг, Ліам Ейкен, Меріл Стріп, Джуд Лоу.

Рейтинг IMDb: 6,8

Аліса в Країні чудес

Екранізація однойменної книги Льюїса Керрола Тімом Бертоном стала шостим фільмом в історії кінематографу, касові збори якого перевищили $1 млрд.

На думку режисера, Країна чудес — це зовсім не те веселе та яскраве місце, яким його описує автор книги. Це похмурий світ, де ростуть величезні поганки та страшні криві дерева. Тому Бертон змінив сюжет, але залишив атмосферу дитячої казки.

Режисер: Тім Бертон

Головні ролі: Джонні Депп, Міа Васіковська, Гелена Бонем Картер, Енн Гетевей, Стівен Фрай.

Рейтинг IMDb: 6,4

Зачарована

У центрі сюжету класична диснейська принцеса, яка всупереч своїй волі потрапляє із намальованої казки до реального світу, а саме – до Нью-Йорка. Зла королева перетворює її на живу дівчину, але з дитячими і дещо казковими уявленнями про звичні життєві дрібниці.

Волею долі вона зустрічається із чоловіком на ім’я Роберт та його донькою. Паралельно із казкової країни прекрасний принц мчить її рятувати на Мангеттен. А ще у стрічці є дуже дотепний бурундук Піп, який теж опиняється у реальності.

Режисер: Кевін Ліма

Головні ролі: Емі Адамс, Патріс Демпсі, Джеймс Мерсден, Тімоті Сполл, Ідіна Мензел.

Рейтинг IMDb: 7,0

Мері Поппінс повертається

Історія розгортається за 20 років після подій першого фільму. У центрі сюжету вже дорослі Джейн та Майкл Бенкс, які давно забули, що таке мріяти та насолоджуватися життям.

Трохи фарб та магії у сірі будні додає жінка, яка завжди приходить вчасно — Мері Поппінс. Вона матиме підтримку своєї кузини Топсі та оптимістичного ліхтарника Джека.

Режисер: Роб Маршал

Головні ролі: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу, Емілі Мортімер, Джулі Волтерс.

Рейтинг IMDb: 6,7

Попелюшка

Фільм заснований на казці Попелюшка Шарля Перро та є кінематографічним переосмисленням диснейського мультфільму 1950 року.

У центрі сюжету дівчина на ім’я Елла. Її батько вдруге одружується, а Елла, прагнучи підтримати свого батька, приймає у домі свою мачуху леді Тремейн та її доньок.

Коли батько помирає, дівчина розуміє, що її мачуха та зведені сестри – погані люди. На зміну гарному настрою прийшла рабська праця, але доленосною для неї стає зустріч із старенькою, яка дає Еллі шанс потрапити на королівський бал.

Режисер: Кеннет Брана

Головні ролі: Лілі Джеймс, Кейт Бланшетт, Річард Медден, Гелена Бонем Картер, Нансо Анозі, Стеллан Скашгорд.

Рейтинг IMDb: 6,9

Диво на 34-й вулиці

Маленькі діти щиро вірять в чудеса і завжди чекають найчарівнішого свята в році. А шестирічна Сюзан, у якої немає тата, не вірить, що Санта Клаус – справжній чарівник. Мама давно відкрила дівчинці його секрет.

Вона, як і всі діти, складає для Санти свій Різдвяний список, хоча не розраховує отримати бажані подарунки. Справжнє диво стається після зустрічі із Санта Клаусом у нью-йоркському універмазі.

Режисер: Лес Мейфілд

Головні ролі: Річард Аттенборо, Елізабет Перкінс, Ділан МакДермотт, Дж. Т. Волш, Джеймс Ремар.

Рейтинг IMDb: 6,5

Вік Аделайн

Після Першої світової війни дівчина на ім’я Аделайн стала учасницею незвичної події. Внаслідок автомобільної аварії вона потрапила під електричний розряд і перестала старіти.

Тепер, коли їй має виповнитися 100 років, вона залишається такою ж красивою та молодою. Її донька вже постаріла, але сама Аделайн досі не може зустріти свою людину, яка би зрозуміла її історію. Все змінює випадкова зустріч із філантропом Еллісом Джонсом.

Режисер: Лі Толанд Кріґер

Головні ролі: Блейк Лайвлі, Міхіель Гаушман, Кеті Бейкер, Гаррісон Форд, Еллен Берстін.

Рейтинг IMDb: 7,2