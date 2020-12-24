Вбила б і з’їла: Полякова про зраду та найдорожчий кліп у кар’єрі

Українська співачка Ольга Полякова розповіла, скільки коштує її найдорожчий кліп та чому складно бути блондинкою.

Довгі кудрі артистки це не тільки частина образу, а й дуже коштовне задоволення, адже, за словами співачки, догляд за волоссям обходиться дуже дорого.

Полякова зізнається, довжина її ніг сягає 126 см, хоча у дитинстві вона дуже комплексувала через свій зріст. А крім цього, ображалася на матір, що та не вірила у її співочий талант та творчу реалізацію.

– Шоу-бізнес – це дорога та важка праця, – наголосила Оля.

Однак перші гроші артистка заробила, продаючи жувальні гумки у селищі Ставище на Київщині, а за виручені кошти придбала велосипед. Найдорожчим у своїй кар’єрі називає кліп Лед тронулся авторства Алана Бадоєва. Ця картина співачці обійшлася у $100 тис.

Райдер Полякової дуже простий: вода, чисті штори та білі рушники, але каже, що іноді замовники і цього виконати не можуть. Наразі співачку у 20 разів менше запрошують на корпоративи, але зізнається, що 2020 році було багато хороших моментів. Наприклад, вона врешті познайомилася зі своїми дітьми.

На запитання, чи пробачила б зраду, відповідає однозначно: Ні!

– Вбила б і з’їла!

Оскільки скоро в Україну прийдуть новорічні свята, то Оля поділилася трьома компонентами вдалого святкового столу: печена качка з яблуками та корицею, власний сир та шампанське.

У Королеви ночі Олі Полякової також є непорушні правила. Щороку 31 грудня вона сідає… ні, не за святковий стіл, а в свою автівку і їде виступати на корпоративи. Співачка переймається, щоб і цього року її традиція не порушилась.

— Раніше грудень був найбільш жнивним місяцем, ми могли закрити всі свої дірки і трошки накопичити, щоб мати можливість робити нові шоу, нові пісні, якось жити у сліпі місяці – січень і лютий. Зараз цього немає.

А Поляковій новорічний корпоратив дуже потрібен, бо королівське життя потребує королівських витрат. Цього року вона може зітхнути з полегшенням, бо вже має три замовлення на виступи.