Юрій Бардаш став батьком вдруге (ФОТО)

Відомий український продюсер та екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш вдруге став батьком.

Його дружина Єлизавета народила дівчинку, яку подружжя назвало Сарою.

Цією новиною співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фото зображена Єлизавета, яка тримає на руках новонароджену дитину.

– Через покаяння, нам дарується прощення, а значить – перетворенню бути. Сара, – підписав фото виконавець.

Також у соцмережі Бардаша з’явилося фото, де сам батько лежить біля каміна поруч з Сарою.

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Бардаш показав шанувальникам фото з ножицями, яке натякає на те, що сам він перерізав пуповину дитині.

Дівчинка стала першою спільною дитиною Єлизавети та Юрія Бардашів.

У продюсера також є син Георгій, який народився в шлюбі зі колишньою дружиною – українською співачкою Крістіною Луною.

А Сара стала першою спільною дитиною для Юрія та Єлизавети.

Мами в українському шоу-бізнесі

Під час карантину український шоу-бізнес поповнився зірковими матусями. Цьогоріч народили співачки Джамала, Наталя Жижченко та Світлана Тарабарова.

Більше про історії щасливого материнства в період пандемії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: youra.bardash