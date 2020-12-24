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Факти / Шоу-бізнес
Єлизавета Ловцова |

Юрій Бардаш вперше показав свою новонароджену дитину

Відомий український продюсер та екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш вдруге став батьком.

Його дружина Єлизавета народила дівчинку, яку подружжя назвало Сарою.

Цією новиною співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фото зображена Єлизавета, яка тримає на руках новонароджену дитину.

 

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Публикация от Юрий Бардаш: Слушай Сюда! (@youra.bardash)

– Через покаяння, нам дарується прощення, а значить – перетворенню бути. Сара, – підписав фото виконавець.

Також у соцмережі Бардаша з’явилося фото, де сам батько лежить біля каміна поруч з Сарою.

Юрій Бардаш став батьком вдруге (ФОТО)

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Бардаш показав шанувальникам фото з ножицями, яке натякає на те, що сам він перерізав пуповину дитині.

Дівчинка стала першою спільною дитиною Єлизавети та Юрія Бардашів.

Юрій Бардаш став батьком вдруге (ФОТО)

У продюсера також є син Георгій, який народився в шлюбі зі колишньою дружиною – українською співачкою Крістіною Луною.

А Сара стала першою спільною дитиною для Юрія  та Єлизавети.

Мами в  українському шоу-бізнесі

Під час карантину український шоу-бізнес поповнився зірковими матусями. Цьогоріч народили  співачки Джамала, Наталя Жижченко та Світлана Тарабарова.

Більше про історії щасливого материнства в період пандемії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: youra.bardash

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