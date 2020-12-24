Юрій Бардаш став батьком вдруге (ФОТО)

Відомий український продюсер та екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш вдруге став батьком.
Його дружина Єлизавета народила дівчинку, яку подружжя назвало Сарою.
Цією новиною співак поділився на своїй сторінці в Instagram.
На фото зображена Єлизавета, яка тримає на руках новонароджену дитину.
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– Через покаяння, нам дарується прощення, а значить – перетворенню бути. Сара, – підписав фото виконавець.
Також у соцмережі Бардаша з’явилося фото, де сам батько лежить біля каміна поруч з Сарою.
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Бардаш показав шанувальникам фото з ножицями, яке натякає на те, що сам він перерізав пуповину дитині.
Дівчинка стала першою спільною дитиною Єлизавети та Юрія Бардашів.
У продюсера також є син Георгій, який народився в шлюбі зі колишньою дружиною – українською співачкою Крістіною Луною.
А Сара стала першою спільною дитиною для Юрія та Єлизавети.
Мами в українському шоу-бізнесі
Під час карантину український шоу-бізнес поповнився зірковими матусями. Цьогоріч народили співачки Джамала, Наталя Жижченко та Світлана Тарабарова.
Більше про історії щасливого материнства в період пандемії читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: youra.bardash