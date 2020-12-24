Заручини Кардашян, пожертвування Бейонсе і гнів Тома Круза

За останню добу у світі Голлівуду сталося безліч цікавих подій. Наприклад, нещодавно в ЗМІ потрапив запис того, як Том Круз вилаяв працівників, які не дотримались запобіжних заходів від Covid-19 на зніманнях фільму Місія нездійсненна 7.

Історія отримала продовження – деяким співробітникам це не сподобалося, вони звільнилися. Факти ICTV підготували добірку найцікавіших новин у світі іноземного шоу-бізнесу за 24 грудня.

Бейонсе пожертвувала $500 тис. людям, яким загрожує виселення через пандемію коронавірусу

Бейонсе в межах свого фонду BeyGOOD пожертвувала $500 тис. нужденним сім’ям, які постраждали від пандемії коронавірусу. Мама трьох дітей сподівається змінити ситуацію на краще, оскільки незліченна кількість людей або втратили, або знаходяться на межі втрати своїх будинків через відсутність стабільності або доходів в умовах глобальної кризи.

Пожертвування з грантів у розмірі $5 тис. розподілять серед 100 одержувачів в кінці січня. Онлайн-заявки на допомогу стануть доступні з 7 січня 2021 року, другий раунд заявок відкриється в лютому.

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Хлої Кардашян заперечує, що заручена з Трістаном

Хлої Кардашян посміялася над чутками, що вона заручена з Трістаном Томпсоном після того, як її помітили з величезним перснем на пальці. 28-річний Трістан є батьком дворічної дочки Тру 36-річної зірки.

У 2018 році був скандал навколо народження їхньої дитини на тлі звинувачень у тому, що Трістан зраджував Хлої з багатьма жінками протягом всієї її вагітності. А коли з’явилися чутки, що Трістан цілувався з 23-річною подругою Хлої Джордін Вудс, роман закінчився.

Однак плітки про примирення з’явилися нескоро. Деякі шанувальники Кардашян сподівалися, що Хлої та Трістан одружаться. На їхні надії, схоже, відповіли, коли Хлої помітили з величезним діамантовим перснем на безіменному пальці під час шопінгу. Проте джерело, близьке до зірки, заперечує, що вона заручена.

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Команда фільму Місія нездійсненна 7 незадоволена після гніву Тома Круза через коронавірус

Минулого тижня в ЗМІ потрапив запис того, як Том Круз кричить на членів команди фільму Місія Нездійсненна 7, які не дотримувалися запобіжних заходів від коронавірусу. Актор пригрозив звільнити будь-кого, хто їх порушить.

Він заявив, що вся голлівудська індустрія спостерігає за тим, як створюється його новий фільм. Тепер учасники знімання з тривогою ходять на роботу. Деякі члени команди вже звільнилися на знак протесту проти гнівних спалахів Круза.

За його словами, права на помилку немає, особливо коли було закрито так багато інших виробництв. У той час як Місія нездійсненна 7 знімалася в Великій Британії та Європі протягом усієї пандемії, багато інших фільмів закрили через коронавірус.

Найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер

Американські знаменитості активно користуються соціальними мережами та іноді публікують відверті фотографії. Факти ICTV зробили підбірку гарячих знімків, які постять Кім Кардашян, Емілі Ратаковські та Кайлі Дженнер в Instagram. Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала декілька своїх найсексуальніших знімків в Instagram. Наприклад, в одному з них дівчина стоїть в чорній довгій сукні, яка трохи прикриває соски, але також оголює шию, плечі та всі груди. Права нога елегантно виглядає з-під вбрання.

Фото: Трістан Томпсон, Бейонсе, Getty Images

Джерело: The Mirror