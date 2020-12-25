Бекхем, Роналду, Лопес і Бібер: як світові зірки святкують Різдво

25 грудня у світі святкують Різдво за григоріанським календарем. На Заході Різдво вважається більш важливим святом за Новий рік. Його зазвичай проводять за сімейною вечерею вдома.

Як проходить цей день у популярних світових зірок в умовах пандемії, дізнавалися Факти ICTV.

Кріштіану Роналду

Зірковий нападник Ювентуса та збірної Португалії проводить час з родиною в тематичних різдвяних костюмах.

– Бажаю вам щасливого Різдва! Багато любові, здоров’я та щастя.

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Зіркова родина Бекхемів

Футболіст Девід Бекхем разом з дружиною Вікторією та дітьми святкує Різдво в однакових піжамах.

– Особливі моменти разом з сім’єю. Щасливого Різдва всім, – написав він у соцмережах.

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Селін Діон

Співачка Селін Діон також проводить день у сімейному колі.

– Нехай цей святковий сезон подарує всім вам подарунки любові, миру, міцного здоров’я та обіцянки світлих днів у Новому році!

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Джастін Бібер

Канадський поп-співак разом з коханою Хейлі насолоджується атмосферою біля ялинки.

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Брюс Вілліс

Кохана американського актора Брюса Вілліса поділилася теплим знімком, де пара разом з дітьми стоїть біля прикрашеного будинку. Всі члени родини одягнули костюми у чорно-червону клітинку.

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Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес зустріла свято у розкішній червоній сукні.

– Ніч перед Різдвом. Бажаю всім прекрасного Святвечора!

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Де святкує Різдво королева Єлизавета

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ святкує Різдво з чоловіком. Вони відокремилися від інших членів королівської родини.

Подружжя проведе цей день у Віндзорському замку, детальніше про святкування Різдва королеви Єлизавети читайте у матеріалі Фактів ICTV.