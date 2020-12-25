Бекхем, Роналду, Лопес і Бібер: як світові зірки святкують Різдво

25 грудня у світі святкують Різдво за григоріанським календарем. На Заході Різдво вважається більш важливим святом за Новий рік. Його зазвичай проводять за сімейною вечерею вдома.
Як проходить цей день у популярних світових зірок в умовах пандемії, дізнавалися Факти ICTV.
Кріштіану Роналду
Зірковий нападник Ювентуса та збірної Португалії проводить час з родиною в тематичних різдвяних костюмах.
– Бажаю вам щасливого Різдва! Багато любові, здоров’я та щастя.
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Зіркова родина Бекхемів
Футболіст Девід Бекхем разом з дружиною Вікторією та дітьми святкує Різдво в однакових піжамах.
– Особливі моменти разом з сім’єю. Щасливого Різдва всім, – написав він у соцмережах.
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Селін Діон
Співачка Селін Діон також проводить день у сімейному колі.
– Нехай цей святковий сезон подарує всім вам подарунки любові, миру, міцного здоров’я та обіцянки світлих днів у Новому році!
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Джастін Бібер
Канадський поп-співак разом з коханою Хейлі насолоджується атмосферою біля ялинки.
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Брюс Вілліс
Кохана американського актора Брюса Вілліса поділилася теплим знімком, де пара разом з дітьми стоїть біля прикрашеного будинку. Всі члени родини одягнули костюми у чорно-червону клітинку.
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Дженніфер Лопес
Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес зустріла свято у розкішній червоній сукні.
– Ніч перед Різдвом. Бажаю всім прекрасного Святвечора!
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Де святкує Різдво королева Єлизавета
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ святкує Різдво з чоловіком. Вони відокремилися від інших членів королівської родини.
Подружжя проведе цей день у Віндзорському замку, детальніше про святкування Різдва королеви Єлизавети читайте у матеріалі Фактів ICTV.