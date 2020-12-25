Завершення 2020 року – ідеальний час, щоб розслабитися та обдумати, яким стане наступний рік і чого від нього можна буде очікувати.

Для тих, хто не звик до мильних опер та солодких комедій з передбачуваним сюжетом, серіали на вихідні перед святами повинні мотивувати, притягувати та змушувати самотужки шукати відповіді на поставлені запитання.

Щоб відволіктися від святкової ейфорії та зануритися у світ стосунків, психології, драми та детективних головоломок, Факти ICTV підготували для вас сім серіалів на вихідні, які ви могли пропустити, однак можете переглянути вже цього Різдва.

Захоплення 2019

Сюжет цього детективу є особливо актуальним в сучасному світі, де буквально на кожному розі за людьми стежать камери.

Сюжет серіалу розгортається навколо виправданого військового злочинця Шона Евері. Не встигнувши насолодитися свободою, хлопець отримує нові звинувачення, цього разу у викраденні та вбивстві свого адвоката – молодої Ханни Робертс.

Головним доказом у справі стає відеозапис із камер спостереження, де солдат лаявся з адвокатом на одній із вулиць міста.

Молода слідча Рейчел Кері, якій доручили справу військового, поступово починає усвідомлювати, що записи – це підробка.

Серіал триматиме глядачів в напруженні від першого і до останнього сезону, а всі здогадки з кожним новим поворотом будуть рушитися, немов картковий будиночок. Глядачеві покажуть, як технології стають жорстоким інструментом у руках спецслужб.

Гострі предмети 2018

Атмосферний психологічний детектив з Емі Адамс у головній ролі. Героїня Камілла, не зовсім успішний журналіст, змушена поїхати у відрядження в рідне місто, де вона народилася і провела дитинство.

Їй потрібно написати статтю про зникнення місцевої школярки. Цікавим є те, що минулого року стало відомо про викрадення ще однієї дівчинки.

Камілла доходить висновку, що в містечку з’явився справжній маніяк. Розпочавши роботу, вона зауважує, що місцевих жителів насторожує її діяльність, і це не єдина проблема.

Примари минулого атакують її одразу після приїзду, а рідна мати, яка живе з новою сім’єю, не в захваті від повернення доньки.

Блудний син 2019

Неординарний психологічний трилер для фанатів легендарного Декстера. У головних ролях – Том Пейн і Майкл Шин.

Головний герой Майкл – син небезпечного серійного вбивці на прізвисько Хірург, однак це не завадило хлопцеві бути одним з найуспішніших працівників ФБР у місті.

Він прекрасно розуміє психологію злочинця, оскільки знає, як думає злочинець: в цьому Майклу допомагають татові гени.

У серіалі прекрасно знято божевільні методи роботи слідчого, а неврівноважена психіка в одній із серій стане причиною звільнення головного героя.

Однак перелом у сюжеті станеться тоді, коли жителі Нью-Йорка дізнаються: у знаменитого вбивці Хірурга з’явився наслідувач, і він на волі.

Хороший лікар 2017

Серіальна драма буде до смаку всім любителям Лікаря Хауса. Головний герой Шон – хірург у місцевій лікарні, він серйозно відрізняється від колег, тому на роботі ніхто не сприймає його серйозно.

Хлопець не розуміє жартів і оцінює ситуації занадто серйозно. Річ у тім, що Шон хворий – у нього синдром саванта, коли в людині поєднуються аутизм і геніальність.

Хірург має ідеальну пам’ять і особливий підхід до вирішення проблем, проте іноді це буде заважати Шону робити правильні висновки.

Як уникнути покарання за вбивство 2014

Захоплива юридична драма з неповторною володаркою Оскара Віолою Девіс. Її героїня – професор і власниця адвокатського агентства Анналіз Кіттінг. В університеті вона славиться своєю сміливістю, творчим підходом до справи і хваткою справжнього адвоката.

Назва серіалу – це і є назва її дисципліни, яку вона викладає студентам, розповідаючи про всі підводні камені адвокатської справи.

Невеликий спойлер – група першокурсників уже в першій серії зіткнеться з цим випробуванням, оскільки один із них “випадково” вб’є чоловіка Анналіз.

Завданням студентів буде якомога швидше позбутися тіла і знищити всі докази. Однак хто знає, скільки секретів насправді зберігає професор Кіттінг.

Озарк 2017

Драматичний трилер із Джейсоном Бейтменом у головній ролі. Для всіх головний герой Марті – щасливий сім’янин і успішний фінконсультант. А в реальності – дружина його зраджує, а контора, де він працює, створена для відмивання грошей.

В одній із серій керівник Марті, дізнавшись про зникнення великої суми, вирішує ліквідувати всіх своїх ділків.

Головному героєві дивом вдалося зберегти життя. В обмін на це бос змушує Марті повернути гроші у будь-який спосіб та ще й із відсотками. Так з’являється ідея про кримінальну схему в курортному містечку Озарк, де відпочивають найбагатші жителі штату.

Серіал ідеальний для перегляду у кризовий 2020, адже у такій ситуації найкращим варіантом стане той, який обере Марті, – заради порятунку дружини і дітей він пробачить зраду і зробить неможливе.

Чарівники 2015

Цікаве фентезі з безліччю сюжетних ліній і захопливих ситуацій. Багато фанатів назвали Чарівників “Гаррі Поттером для дорослих”.

Головний герой не хотів миритися з нудною реальністю, продовжуючи вірити в чудеса. Маленька випадковість доводить – вони таки існують.

Упродовж п’яти сезонів йому зустрічаються десятки чарівників, які приховують свої здібності від звичайних людей.

У хлопця з’являється реальна можливість потрапити в чарівну країну Філарі й оволодіти всіма тонкощами магічних мистецтв.