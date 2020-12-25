Фінал реаліті-шоу Холостячка прикував до екранів понад 4,5 млн українських глядачів. У фіналі серед усіх чоловіків, які намагалися підкорити серце Ксенії Мішиної, залишилися двоє: Олексій Тригубенко і Олександр Еллерт.

Головна холостячка країни обрала сценариста та гумориста Сашу.

Однак на цьому інтрига не закінчилася, адже усіх цікавить питання: чи залишилися Ксюша та Саша разом?

На пост-шоу холостячка розповіла, що пара щаслива разом та вже з’їхалась.

Закохані розповіли, що увесь час до фінального випуску, їм було дуже складно приховувати стосунки, адже вони майже відразу почали жити разом.

Одразу після виходу пост-шоу, пара опублікувала у соцмережах спільні фото.

– З тобою мені можна бути будь-якою – смішною, дурною, нестриманою, втомленою… будь-якою! Ніколи ще твої очі не показали мені питання або сумніву, – написала Ксенія Мішина.

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– Нещодавно, для мене відкрився новий світ…світ Ксю… Вона і є той космос, про який я говорив у фіналі… вона той самий всесвіт та шаленість, – написав Саша Еллерт.

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Фінал реаліті-шоу Холостячка

18 грудня відбувся фінал шоу Холостячка, під час якого головна героїня Ксенія Мішина вирушила на останні побачення з Олексієм Тригубенком та Олександром Еллертом.

Крім того, під час останнього тижня на проекті Ксенія познайомила учасників зі своїм батьком Олександром.

Фінальна церемонія шоу проходила дуже зворушливо для всіх, не обійшлося і без сліз.