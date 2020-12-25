Джонні Депп домагається повторного суду проти Ембер Херд

Американський актор Джонні Депп почне новий судовий розгляд проти його колишньої дружини, акторки Ембер Херд.

Напередодні юридичні представники Деппа повідомили, що суд проти нього був несправедливим. Вони попросили колегію скасувати рішення та призначити новий розгляд.

На думку адвоката Джоні Деппа, суддя недостатньо проаналізував докази та не зміг обґрунтувати висновок.

Скандал з Джонні Деппом: що відбувається

У листопаді актор Джонні Депп програв справу в суді проти екс-дружини Ембер Херд та британського видання The Sun. Річ у тому, що таблоїд опублікував статтю колишньої Деппа, де йдеться, що той б’є своїх дружин.

Через це в актора почалися проблеми у професійній діяльності. Стрімінговий сервіс Netlix напередодні видалив всі фільми з його участю. Перед цим його відсторонили від зйомок у стрічці Фантастичні звірі та де їх шукати.