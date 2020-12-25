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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Анастасія Дячкіна |

Гори, тварини і жарти: що постить в Instagram герой Холостяка 11 Михайло Заливако

Телеканал СТБ анонсував вихід нового сезону реаліті-шоу Холостяк. 11 сезон має вийти у березні 2021 року, а знімальний процес вже розпочався.

Головним героєм проекту став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Чоловік розповів, що займається спортом, любить екстрим та гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Читайте: Спортсмен та бізнесмен: хто став головним героєм проекту Холостяк 11

Що постить в Instagram головний герой проекту Холостяк

У Михайла в профілі чимало світлин з походів у гори.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Також на його сторінці можна знайти багато фото з милими тваринами.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Полюбляє холостяк постити і різні картинки з жартами.

Михайло Заливако – що постить в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Фінал Холостячки

Фінал реаліті-шоу Холостячка прикував до екранів понад 4,5 млн українських глядачів. Серед усіх чоловіків, які намагалися підкорити серце Ксенії Мішиної, залишилися двоє: Олексій Тригубенко і Олександр Еллерт.

Головна холостячка країни обрала сценариста та гумориста Сашу.

Однак на цьому інтрига не закінчилася, адже усіх цікавить питання: чи залишилися Ксюша та Саша разом? Відповідь читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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