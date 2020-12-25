18 грудня телеканал СТБ показав фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, під час якого головна героїня Ксенія Мішина зробила свій остаточний вибір. Дівчина прийняла каблучку від автора Студії Квартал 95 Олександра Еллерта.

Ексклюзивно для Фактів ICTV Олександр прокоментував фінал шоу, а також розповів, чи збереглася їхня дружба з іншим учасником – Андрієм Рибаком.

– Що відчували під час фінальної церемонії? Чи були сумніви, що Ксенія зробить вибір не на вашу користь?

– Звісно. До останнього моменту, поки Ксенія не сказала Так, звичайно, переживання були. Загалом весь проект Холостячка – це суцільні переживання. З першої вечірки і до фінальної церемонії. У цьому і суть реаліті-шоу. Ти насправді реагуєш і відчуваєш все, що відбувається навколо, те, в яких ситуаціях ти опиняєшся. Хвилювання, переживання і, звичайно, сумнів щодо вибору Холостячки були до останнього моменту.

– Якби Ксенія обрала не вас, продовжили б боротися за неї поза проектом?

– Ні. Це було б точкою, бо у мене була можливість, щоб мене обрали, але цього не сталося. Навіщо йти на руйнування сім’ї, пари? Ти спробував, зробив все, що від тебе залежало. І на цьому історія закінчується.

– Що зробили одразу після закінчення проекту?

– В ефір не увійшло, але я їй сказав: Давай скоріше їхати звідси. Вся знімальна група з нами сфотографувалася, привітала. Потім ми переодяглися, сіли в машину та поїхали у прикольне місце, але в яке не скажу (сміється).

– Опишіть своє найбільше досягнення і найбільш вражаючий провал у стосунках з Ксенією на шоу?

– Головне досягнення – це те, що Мішина таки стала Сашиною. Власне з цієї ціллю я і приходив. За чим приходив, з тим і пішов. А провал? Так у мене не було провалів. Може бути якісь моменти, пов’язані з характером. Я був на проекті таким, який я є. Може якісь фрази або вчинки можна сприймати як провал, але просто я такий, який є.

– Які кращі жарти чули щодо участі у проекті?

– Безліч мемів в Instagram. Юні творці Photoshop і монтажу роблять дуже круті штуки. Ми навіть одного з таких творців – дівчинку – забрали до себе монтувати наш із Рибаком YouTube-канал і робити контент для Instagram. Забрали до себе в команду, вона отримує за це гроші. Вона не знала, що таке дозвілля, тобто монтаж, дійде до повноцінної роботи. Життєвий жарт вийшов.

– Як змінилися ваші стосунки з Андрієм Рибаком після реаліті?

– Ніяк вони не змінилися. Як на мене, вони навіть зміцнилися. У творчому плані стали міцнішими, також почали більше довіряти один одному. В одній із серій на проекті ми поспілкувалися і вирішили нюанс, який у нас виник. У реальному житті у нас чомусь не доходили до цього розмови, тому я вдячний проекту і за це також.⠀⠀

Фінал реаліті-шоу Холостячка

На телеканалі СТБ 18 грудня відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка, в якому актриса театру і кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина зробила свій головний вибір.

Ксенія обирала в фіналі між бізнесменом Олексієм Тригубенком і гумористом Олександром Еллертом.

Проте переможцем шоу Холостячка став Олекандр Еллерт.