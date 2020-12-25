Інтерв’ю з Тетяною Брик – переможницею Супер топ-модель по-українськи (ЕКСКЛЮЗИВ)

21 грудня відбувся фінал шоу Супер топ-модель по-українськи. Фіналістками проекту стали Саша Литвин, Даша Майстренко і Таня Брик. У грандіозному фіналі перемогла учасниця першого сезону Супермодель по-українськи Тетяна Брик.

Дівчина отримала грошовий приз – 300 тис. грн, зйомку на обкладинку модного глянцю і річний запас вітамінного комплексу для підтримання краси та здоров’я.

Таня Брик в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про плани щодо міграції до США, домашнє насилля та благодійність.

– Хто запросив Вас узяти участь у шоу Супер топ-модель по-українськи?

– Мені зателефонували зі знімальної групи ще в лютому цього року. Сказали, що на сайті Нового каналу проходить голосування, і запитали, чи згодна я піти на проект, якщо мене виберуть. Я, звісно, погодилася, навіть не вагаючись.

– У першому сезоні шоу ви говорили, що найскладніше – це конкуренція. Що для вас було найскладнішим у цьому сезоні?

– У цьому сезоні було складно абстрагуватися від цих розмов, інтриг і скандалів. І завдання деякі були складними.

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– Кого з дівчат вважали своїми конкурентками?

– Для мене найголовнішими конкурентками були Аріна, Даша і Саша. Набір Нікітючок, так сказати (сміється).

– Із ким з дівчат підтримуєте спілкування поза проектом?

– Я досі спілкуюся з Ірою Ротар, Анною Сулимою, Катею Свинарчук і Марго Верховцевою.

– У першому сезоні шоу, ви – 16-річна дівчинка, яка тільки вчиться і розвивається. За шість років – це вже доросла і впевнена в собі особистість. Що можете порадити дівчатам, які страждають через низьку самооцінку та невпевненость у собі?

– Якщо у вас низька самооцінка та невпевненість – навчіться тішити себе. Варто запам’ятати, що в цьому світі ти не зможеш вижити, якщо не любиш себе. Через любов до себе ти відкриєшся світу, і світ відкриється тобі з іншого боку. І тільки тоді ти будеш щасливою, отримуватимеш задоволення від того, що робиш, і від людей, які поруч із тобою.

– Що вам дав проект? Що змінилося в житті після участі в шоу?

– Більше роботи стало (сміється). Зараз більше проектів, зокрема благодійних. Звісно, люди почали впізнавати. Також проект дав мені нові цілі та прагнення.

– Часто впізнають на вулицях?

– Якщо чесно, то так. Часто бачу, як деякі соромляться підійти, я кличу іноді. Але часто підходять, фотографуються, і мені дуже приємно. Я це обожнюю насправді, тому що емоції дівчаток і хлопчиків – вони невимовні.

– Моделінг – це шалений графік, постійні зйомки, робота над собою. Як вам вдається справлятися зі стресовими ситуаціями в роботі?

– Увесь стрес виходить з мене в спортзалі. Я приходжу у спортзал, і це мене сильно заспокоює. Плюс я бачу свої зміни в тілі, й вони мене тішать. Але якщо чесно, я така людина, яка любить скажений графік і отримує від цього всього кайф. Просто потрібно любити те, що ти робиш, і тоді все буде добре.

– Як розслабляєтеся і наповнюєте свій ресурс?

– Зазвичай я виїжджаю кудись за місто, залишаюся з музикою або книжкою. Для мене головне – виділити якийсь день для себе, щоб я могла піти на масаж, наприклад, або виїхати за місто, побути наодинці, почитати книжку, послухати музику і просто розслабитися.

– А зараз у вас який графік? Часто бувають вихідні?

– Зараз у мене вихідні раз на три тижні (сміється). Однак у минулі вихідні я літала до друзів за кордон, вони живуть у горах, і я насолодилася природою, спілкуванням. Просто побути з друзями якнайдалі від телефона – це неймовірні відчуття.

– На проекті експерти завжди контролювали вашу вагу й параметри, адже модель має завжди тримати себе у формі. Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте свою фізичну форму? Яких правил дотримуєтеся в харчуванні?

– Я підтримую фізичну форму, звісно, правильним харчуванням. На проекті я постійно готувала все дієтичне, більш-менш. Тільки іноді ласувала манкою, за яку, звісно, отримала на горіхи (сміється), і сирничками. Дівчата дуже любили сирнички, оладки, а я це дуже смачно готую. Але це здебільшого були сніданки, адже я така людина, яка їсть на сніданок все, що завгодно.

Мої головні правила в харчуванні: сніданок з’їж сам (у мене це 70% від всієї їжі), обід поділи з другом (у мене це приблизно 20% їжі) і вечерю віддай ворогові (це 10%). На вечерю я можу якийсь салатик чи щось незначне з’їсти.

І, звісно, тренування. Я ходжу і в спортзал, і на pole dance. Я від цього кайфую. У мене тренування через день, іноді кожен день бувають. Ну, і менше стресу, більше сну. Сон сильно впливає на наше схуднення та метаболізм. Потрібно спати щонайменше вісім годин.

– На фіналі шоу ви сказали про те, що готові допомагати дівчатам та жінкам, які страждають від домашнього насильства. Скажіть, будь ласка, що будете робити для розв’язання цієї проблеми?

– По-перше, я хочу зайнятися підлітковою освітою щодо насильства. Тобто у нас дівчатка-підлітки, які вступають у стосунки, вірять, що це нормально, коли ти сидиш вдома, чоловік працює, приходить додому і весь свій гнів зганяє на тебе.

Також я співпрацюю з організацією Ла-Страда, де є гаряча лінія соціальної підтримки. І мені в Instagram пишуть дівчата. Одну дівчинку ми, до речі, врятували разом з Ла-Страда.

Вона мені під відео з проекту написала смайлик SOS, і ми почали разбиратися. Виявилося, що її чоловік – пияка-наркоман, а вона з немовлям на руках. Я зв’язалася з Ла-Страда, і вони їй надали допомогу: лікарню, тому що у неї післяпологова депресія, психолога та шелтер, щоб потім вона з’їхала. Також я намагаюся через соціальні медіа дізнаватися про якісь дуже погані історії та допомагати.

У разі домашнього насильства телефонуйте на гарячу лінію Ла-Страда 0 800 500 225 або 116 123.

– Чим плануєте займатися далі?

– Я чекаю на Новий рік і дуже хочу написати проекти з гендерного насильства, взяти гранти, можливо. Хочу працювати з поліцією щодо гендерного насильства, тому що в нас правоохоронці теж ще трохи неосвічені в цій темі, і не завжди можуть надати кваліфіковану допомогу. Також я продовжую працювати в моделінгу. Сподіваюся, що незабаром закінчиться пандемія і я зможу поїхати за кордон.

– А в яких напрямках, крім моделінгу, хотілося б себе спробувати?

– Я закінчую навчання на косметолога і хочу також розвиватися в цій сфері.

– Може, поділитеся наостанок своєю заповітною мрією?

– Якщо чесно, я дуже хочу відкрити для себе Америку для роботи і просування там. Але це в далекому майбутньому. Сподіваюся, що у мене вийде це все зробити, і я зможу представити Україну на міжнародному рівні як модель і, може, ще як актриса.

Як пройшов фінал шоу Супер топ-модель по-українськи

Український співак Макс Барських виступив на фіналі проекту Супер топ-модель по-українськи. Останній кроком до оголошення переможця стало яскраве дефіле в стилі шоу Victoria’s Seсret.

Також учасниці взяли участь в останній фотосесії на проекті. Їм довелося зависнути на величезній люстрі в сукнях з максимально довгим шлейфом. У дівчат було лише п’ять спроб, аби зробити вдалий кадр.

Третім випробуванням для фіналісток став виступ на важливі для суспільства теми. Переможниця проекту Тетяна Брик говорила саме про домашнє насильство.

Фото: Таня Брик