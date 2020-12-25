Фільми про Різдво – що подивитися

Новий рік 2021 та Різдво – це той довгоочікуваний час, коли нарешті можна розслабитися, відчути дух свята та з посмішкою провести минулий рік.

Карантин сприяє тому, щоб залишатися вдома і налаштуватися на Різдво та його особливу атмосферу.

Не відмовляйте собі у подвійній порції гарячого шоколаду або глінтвейну, насолоджуючись переглядом різдвяних кінострічок: для цього Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів для святкового настрою.

У підбірці зібрано рейтингові, однак маловідомі кінострічки у різних жанрах – від біографії та криміналу до комедії та мелодрами. Усі фільми поєднано святковою атмосферою Різдва та новорічних свят.

Людина, яка винайшла Різдво

2017, біографія

Фільм – це екранізація одноіменного роману Леса Стендіфорда про життя британського письменника Чарльза Діккенса.

Критики радять переглянути стрічку тим, хто добре запам’ятав зі школи повість Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами, адже автори сценарію надихнулися саме цим твором.

Історія про скупого багатія Скруджа, якого у Святвечір відвідують три різдвяні духи — Покровитель минулого Різдва, Покровитель теперішнього Різдва та Покровитель майбутнього Різдва.

12 різдвяних побачень

2011, комедія

Режисером нестандартної романтичної комедії став Джеймс Хейман, який долучився до створення культових Відчайдушних домогосподарок та Доктора Хауса.

Напередодні Різдва головну героїню Кеті кидає хлопець, але в пориві помститися йому дівчина погоджується на незвичний формат – побачення наосліп.

Відмовивши черговому залицяльнику Майлзу, Кеті починає помічати, що відбувається щось дивне. На Різдво її доля змінюється, і що буде у фіналі, стане зрозуміло не раніше ніж закінчиться дванадцяте побачення.

Поганий Санта

2003, чорна комедія, кримінал

Автори фільму Поганий Санта, схоже, вирішили довести світові, що новорічні фільми не завжди повинні бути милими і добрими.

Головний герой Віллі – алкоголік, бабій і шахрай, який разом зі своїм товаришем кожного Різдва грабує торгові центри. Наживи вистачає, тому це дозволяє злодіям спокійно жити протягом року.

Однак звичайну схему Віллі випадково порушує 8-річний хлопчик, який, за американською традицією, прийшов відвідати Санту.

Мовчазна ніч

2012, жахи

Поціновувачі фільмів жахів погодяться з тим, що окрім сценарію та напруги, не менш важливим складником є атмосфера фільму.

Тому коли щось жахливе стається у світле свято Різдва – історія стає куди цікавішою.

Шериф Купер разом зі своєю напарницею Обрі намагаються знайти серійного вбивцю, який усю свою жорстокість ховає за білою бородою та червоним святковим костюмом Санти.

Принц на Різдво

2017, мелодрама

Якщо ж рік видався справді напруженим, тоді фільм Принц на Різдво з легкістю дозволить розслабитися і трішки помріяти.

Журналістка Ембер весь свій час присвячує роботі, тому про особисте життя їй довелося забути. Заради ексклюзивного матеріалу з британським принцом Ембер наважується на шахрайство з документами, яке дозволяє їй проникнути всередину палацу.

Однак плани дівчини зірвала одна деталь – вона закохалася в принца і, схоже, що це взаємно.

Щедрик – головний символ Різдва

Щедрик – українська народна пісня, яка отримала всесвітню популярність у музичній обробці композитора та хорового диригента Миколи Леонтовича.

Щоб задати тон зимовим святам, Факти ICTV пропонують послухати найкращі виконання Щедрика, які нікого не залишать байдужим.

На Заході та в США український Щедрик називається Carol of the Bells: на свята цю пісню можна почути в кіно, магазинах і на вулицях.