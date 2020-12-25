Холостяк 11 сезон – хто став головним героєм (ФОТО)

Телеканал СТБ оголосив ім’я головного Холостяка країни, якому Ксенія Мішина передає естафету і хто буде головним героєм 11 сезону.

Ним став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла посідає спорт.

Він регулярно відвідує зал, любить екстрим і гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

– Я не уявляю свого життя без бізнесу. Він надає мені впевненості і загартовує мій характер. А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності, – каже Холостяк.

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Михайло звик іти тільки вперед і не опускати рук перед будь-якими труднощами. Та він зізнається, що, незважаючи на успішний бізнес, у його житті не вистачає найважливішого – справжнього кохання.

– На проект Холостяк я прийшов за щирим коханням. За тим справжнім, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну дівчину, з якою зможу пов’язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною, – упевнений Михайло.

Зйомки одинадцятого сезону романтичного реаліті Холостяк уже стартували. Ведучий проекту – Григорій Решетник.

Прем’єра нового сезону шоу Холостяк в ефірі СТБ відбудеться у березні 2021 року.