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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

У Каліфорнії продали ранчо Майкла Джексона за $22 млн

Легендарне Neverland Ranch поп-артиста Майкла Джексона продали майже за $22 млн мільярдерові Рону Берклі.

Це майно в Лос-Олівосі (штаті Каліфорнія) було будинком поп-зірки з 1987 року до його смерті у 2009 році. Він помер в іншому будинку в Holmby Hills у Лос-Анджелесі.

Відомо, що у Рона Берклі є декілька володінь у Лос-Олівосі. Зокрема будинок американського письменника коміксів Гарта Енніса, а також архітектора Джона Лотнера.

На території ранчо є критий майданчик для відпочинку на відкритому повітрі, який примикає до басейну та тенісного корту.

Також є три окремих будинки для гостей, кінотеатр, сараї, притулки для тварин, загони та ремонтна майстерня.

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З двох володінь Джексона більш відомий Neverland Ranch. У 1990-х роках прокуратура округу Санта-Барбара обшукала Neverland, оскільки підозрювала Майкла Джексона у педофілії. Його виправдали у цій справі.

Свого часу Джексон встановив квітковий годинник біля воріт маєтку з написом Neverland. Після його смерті нерухомість перейменували в Sycamore Valley Ranch.

 

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Публикация от Neverland Valley Ranch (@neverlxndranch)

Майкл Джексон: факт про короля поп-музики

Майкла Джексона не стало в червні 2009 року, але музика його жива до сьогодні. Кліп Майкла Джексона на пісню Smooth Criminal залишив більшість фанатів співака з відвислою щелепою, адже під час танцю він порушив всі закони гравітації.

У самому кліпі Майкл з танцюристами використовували приховані мотузки, які допомагали їм повернутися у вертикальне положення, але потім Джексон придумав інший спосіб.

Майкл створив “антигравітаційні туфлі”, каблук яких прикріплювався до кілочка на сцені, що і дозволяло робити трюк. Завдяки цьому винаходу Майкл і його танцюристи показували цей номер на різних сценах по всьому світу.

Фото: Getty Images

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