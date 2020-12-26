У Каліфорнії продали ранчо Майкла Джексона за $22 млн

Легендарне Neverland Ranch поп-артиста Майкла Джексона продали майже за $22 млн мільярдерові Рону Берклі.

Це майно в Лос-Олівосі (штаті Каліфорнія) було будинком поп-зірки з 1987 року до його смерті у 2009 році. Він помер в іншому будинку в Holmby Hills у Лос-Анджелесі.

Відомо, що у Рона Берклі є декілька володінь у Лос-Олівосі. Зокрема будинок американського письменника коміксів Гарта Енніса, а також архітектора Джона Лотнера.

На території ранчо є критий майданчик для відпочинку на відкритому повітрі, який примикає до басейну та тенісного корту.

Також є три окремих будинки для гостей, кінотеатр, сараї, притулки для тварин, загони та ремонтна майстерня.

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З двох володінь Джексона більш відомий Neverland Ranch. У 1990-х роках прокуратура округу Санта-Барбара обшукала Neverland, оскільки підозрювала Майкла Джексона у педофілії. Його виправдали у цій справі.

Свого часу Джексон встановив квітковий годинник біля воріт маєтку з написом Neverland. Після його смерті нерухомість перейменували в Sycamore Valley Ranch.

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