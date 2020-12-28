Незалежно від того, як завершиться пандемія, звичний кінематограф – вже історія. Галузь кіно постраждала чи не найбільше. Через локдаун та карантинні заборони кінотеатри майже спустіли, а ще рік тому ніхто не міг подумати, що настане час, коли люди боятимуться туди ходити.

Хоча великі світові кіностудії змогли пережити цей удар, для більшості кінотеатрів настали темні часи. Ті ж кіностудії дедалі більше переводять свої стрічки на онлайн-платформи. Так, у Warner Bros. зробили ставку на стримінговий сервіс HBO Max. Фільми, що заплановані на 2021 рік, вирішили показати одночасно у кінотеатрах та на онлайн-сервісах.

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Гендиректор Warner Bros. Енн Сарнофф заявила, що індустрії слід підлаштовуватися під реалії ринку, адже більшість кінотеатрів США працюватимуть в обмеженому режимі. Всього у 2021 році Warner Bros. планує випустити 17 стрічок, серед яких Дюна, Матриця 4, Том і Джеррі, Загін самогубців 2.

У компанії запевняють, що подібні нововведення триватимуть лише до кінця пандемії, а поки багатьох кінорежисерів таке рішення не на жарт обурило. Серед головних противників – Крістофер Нолан та Дені Вільньов.

— Стримінгові сервіси є позитивним і потужним доповненням до екосистеми кіно та телебачення. Але я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що стримінг не може підтримувати кіноіндустрію у тому вигляді, в якому ми її знали до Covid-19. Стримінг може виробляти відмінний контент, але не фільми масштабу Дюни. Рішення Warner Bros. означає, що фільм не матиме шансу стати успішним, а піратство переможе. Warner Bros., можливо, щойно вбила франшизу Дюна, – сказав Вільньов.

А ось Нолан впевнений, що у Warner Bros. не розуміють, що вони втрачають. Режисер вважає, що це рішення не несе жодного економічного сенсу.

2020 рік став розчаруванням для всіх фанатів кіногероїв Marvel, адже студія, яка щорічно випускає мінімум два проекти, цьогоріч не випустила жодного.

Скасовані Канни та кінофестивалі онлайн

70-й Берлінський міжнародний кінофестиваль став чи не єдиним кінофестивалем категорії А, який встиг відгриміти без карантинних обмежень. Річ у тім, що кінофорум відбувся наприкінці лютого, а локдаун запровадили у середині березня.

До всезагального карантину успішно провели ще кінофестиваль незалежного кіно Санденс та Міжнародний кінофестиваль у Роттердамі.

Без масок голлівудських зірок ми ще встигли побачити на червоних доріжках Золотого глобусу та церемонії Оскар. Головними лауреатами 77-ї церемонії ЗГ стали стрічки: 1917, Одного разу в… Голлівуді та Джокер. На 92-й церемонії Оскар найбільше на сцену кінотеатру Долбі підіймалися творці картин Паразити, 1917, Джокер, Одного разу в… Голлівуді та Аутсайдери.

А ось Каннам у 2020 році не пощастило, як і мільйонам кіноманів у всьому світі. Один із найпрестижніших кінофестивалів так званої Великої п’ятірки скасували взагалі. В оргкомітеті тоді заявили, що перенести кінофестиваль на осінь вкрай проблематично, а ось від ідеї провести онлайн відмовилися відразу.

Частину стрічок, які були відібрані до конкурсної програми Канн-2020, показали у Венеції. Попри пандемію, фестиваль вирішили не переносити та не скасовувати.











Без Канн та з онлайн-сервісами: як пандемія змінила кіно у 2020 році / 3 фотографии

Він пройшов у дещо скромному форматі, але із дотриманням усіх заходів безпеки. Головний приз Золотий лев дістався стрічці Земля кочівників, яку зняла американська режисер китайського походження Хлої Чжао.

Повністю скасувати вирішили ще фестиваль у Карлових Варах, а кінофорум у Локарно відбувся у гібридному форматі – у 2020 році традиційного міжнародного конкурсу й присудження Золотого леопарда не було, а грошові нагороди отримали стрічки, що не вийшли на екрани.

У вересні у гібридному форматі відбувся кінофестиваль у Торонто. Мешканці міста могли побачити деякі картини на екранах комплексу Tiff Bell Lightbox або у кількох автокінотеатрах міста, працювала й онлайн-платформа Digital TIFF. А ось іноземну пресу на кінофорум Канада вирішила не пускати.

Два найбільші фестивалі України Молодість та Одеський міжнародний кінофестиваль теж зазнали змін. Стрічки на Молодості демонстрували у кінотеатрах, просто неба та на онлайн-платформі, а ось ОМКФ, окрім того, що його перенесли на осінь, повністю пройшов онлайн, за винятком традиційного показу ретро-стрічки на Потьомкінських сходах в Одесі просто неба. Також онлайн відбувся Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Без червоної доріжки та вишуканих вбрань відбулася українська кінопремія Золота Дзига 2020 у травні. Також в онлайн-форматі відбулося вручення статуеток від Європейської кіноакадемії у грудні.

Тенет у полоні пандемії, але Джентльмени – на коні

Чимало стрічок, вихід яких планували у 2020 році, перенесли на наступний рік – 007: Не час помирати, Дюна, Чорна вдова, Французький вісник. Але були режисери та кінокомпанії, що вирішили ризикнути і попри побоювання краху у прокаті випустити свої стрічки у кінотеатрах.

Найбільш обговорюваною кінопрем’єрою року стала стрічка Крістофера Нолана Тенет. З бюджетом у $205 млн стрічка змогла зібрати у світовому прокаті $362 млн, що є доволі непогано як для поточних коронореалій. Втім, частину зароблених грошей забирають кінотеатри, а тому фактично Тенет у прокаті провалився.

Корейський фільм Потяг до Пусана 2: Півострів, який був відібраний до основної програми Канн, із бюджетом у $17 млн зібрав $39 млн. А ось творіння Disney Мулан (бюджет $200 млн) у прокаті провалився, зібравши лише $66 млн. Втім, це зумовлюється ще й тим, що студія вирішила випустити фільм на сервісі Disney Plus, а також бойкотом стрічки через акторку Лю Іфей, яка підтримала жорстокі дії поліції у Гонконзі щодо протестувальників.

Провалився й несподіваний хіт кінофестивалю Санденс – Зависнути у Палм-Спрінгз. Зі скромним бюджетом у $5 млн стрічка у світовому прокаті ледь нашкребла $765 тис.

А ось чергова екранізація бестселера Джейн Остін Емма із Анею Тейлор-Джой, зіркою Ферзевого ґамбіту, зібрала ($26 млн із бюджетом у $10 млн). Втім, цій картині пощастило, адже у прокат вона вийшла у лютому.

Та найбільше у кінопрокаті поталанило стрічкам, які вийшли у грудні 2019-го – січні 2020 року. Це стосується комедійного бойовика Ґая Річі Джентльмени. З бюджетом $22 млн ця стрічка з блискучим акторським складом, яка за кілька років стане культовою, зібрала $115 млн. Також окупилися оскароносні фільми: Кролик Джоджо Тайки Вайтіті зібрав $90 млн (бюджет $14 млн), 1917 Сема Мендеса – $385 млн (бюджет $100 млн), Маленькі жінки Ґрети Ґервінґ – $216 млн (бюджет $40 млн).

Українське кіно

Непростим був цей рік і для українського кіноринку, хоча початок був багатонадійним. Лірична комедія Антоніо Лукіча Мої думки тихі полюбилася українським глядачам. І хоч сповна картина не окупилася, але зібрала у прокаті більше, ніж на неї було витрачено (бюджет 9 млн грн – прокат 10 млн). Ця картина була віддушиною та надією на врожайний хорошими фільмами рік для українського кіно.

Але паралельно із Думками… вийшла стрічка Віддана від режисера Христини Сиволап. Яскрава та пафосна картинка не зайшла глядачу і зазнала відвертого краху (бюджет 60 млн грн – прокат 6 млн). І тут ми знову повернулися до думки про українське кіно, що хорошого треба вміти чекати.

Та вже у кінці лютого вийшло знову дещо хороше – Черкаси Тимура Ященка. Але історія “останнього корабля у Криму” не змогла себе виправдати сповна, адже у розпал прокату запровадили локдаун. Втім, якщо ви не встигли подивитися фільм, рекомендуємо це виправити, адже він доступний на онлайн-платформах.

Далі розпочинається період після локдауну. Поза конкурсом на кінофестивалі Молодість показали стрічку Дар’ї Онищенко Забуті, яка була учасницею конкурсної програми фестивалю у Варшаві. Фільм вийшов в обмежений прокат у вересні і зібрав 58 тис. грн.

Із хорошого на екранах кінотеатрів глядачі змогли побачити ще українського претендента на Оскар Атлантиду Валентина Васяновича, який став лауреатом Венеційського кінофестивалю 2019, та режисерський дебют Наталії Ворожбит – Погані дороги, теж лауреата Венеційського кінофестивалю, але 2020 року.

Під кінець року в український прокат вийшла документальна стрічка ЮКІ про нащадків українців, які вписали свої імена в історію найвідомішої хокейної ліги світу – НХЛ.

Частину українських стрічок, які ризикнули вийти у прокат у рік пандемії, вже можна подивитися на онлайн-платформах, а деякі вже встигли навіть показати по загальному ТБ.

У підсумку 2020 рік став роком стримінгових сервісів, популярність яких зросла на 25%. У часи тотального локдауну кіномани за чашечкою чаю чи какао штудіювали давно відкладені серіали та картини.

Майже всі гучні релізи відклали до наступного року із надією, що ситуація поліпшиться, а кінотеатри запрацюють у нормальному режимі.

Іншими словами, 2020 рік – це час, коли кінотеатри втратили глядачів, кіностудії – прибуток, а папараці – яскраві знімки зірок із червоних доріжок.