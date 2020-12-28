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Без Канн та з онлайн-сервісами: як пандемія змінила кіно у 2020 році

Марія Степанюк Журналіст

Незалежно від того, як завершиться пандемія, звичний кінематограф – вже історія. Галузь кіно постраждала чи не найбільше. Через локдаун та карантинні заборони кінотеатри майже спустіли, а ще рік тому ніхто не міг подумати, що настане час, коли люди боятимуться туди ходити.

Хоча великі світові кіностудії змогли пережити цей удар, для більшості кінотеатрів настали темні часи. Ті ж кіностудії дедалі більше переводять свої стрічки на онлайн-платформи. Так, у Warner Bros. зробили ставку на стримінговий сервіс HBO Max. Фільми, що заплановані на 2021 рік, вирішили показати одночасно у кінотеатрах та на онлайн-сервісах.

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Гендиректор Warner Bros. Енн Сарнофф заявила, що індустрії слід підлаштовуватися під реалії ринку, адже більшість кінотеатрів США працюватимуть в обмеженому режимі. Всього у 2021 році Warner Bros. планує випустити 17 стрічок, серед яких Дюна, Матриця 4, Том і Джеррі, Загін самогубців 2.

У компанії запевняють, що подібні нововведення триватимуть лише до кінця пандемії, а поки багатьох кінорежисерів таке рішення не на жарт обурило. Серед головних противників – Крістофер Нолан та Дені Вільньов.

— Стримінгові сервіси є позитивним і потужним доповненням до екосистеми кіно та телебачення. Але я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що стримінг не може підтримувати кіноіндустрію у тому вигляді, в якому ми її знали до Covid-19. Стримінг може виробляти відмінний контент, але не фільми масштабу Дюни. Рішення Warner Bros. означає, що фільм не матиме шансу стати успішним, а піратство переможе. Warner Bros., можливо, щойно вбила франшизу Дюна, – сказав Вільньов.

А ось Нолан впевнений, що у Warner Bros. не розуміють, що вони втрачають. Режисер вважає, що це рішення не несе жодного економічного сенсу.

Кристофер Нолан

Крістофер Нолан. Фото: Depositphotos

2020 рік став розчаруванням для всіх фанатів кіногероїв Marvel, адже студія, яка щорічно випускає мінімум два проекти, цьогоріч не випустила жодного.

Скасовані Канни та кінофестивалі онлайн

70-й Берлінський міжнародний кінофестиваль став чи не єдиним кінофестивалем категорії А, який встиг відгриміти без карантинних обмежень. Річ у тім, що кінофорум відбувся наприкінці лютого, а локдаун запровадили у середині березня.

До всезагального карантину успішно провели ще кінофестиваль незалежного кіно Санденс та Міжнародний кінофестиваль у Роттердамі.

Без масок голлівудських зірок ми ще встигли побачити на червоних доріжках Золотого глобусу та церемонії Оскар. Головними лауреатами 77-ї церемонії ЗГ стали стрічки: 1917, Одного разу в… Голлівуді та Джокер. На 92-й церемонії Оскар найбільше на сцену кінотеатру Долбі підіймалися творці картин Паразити, 1917, Джокер, Одного разу в… Голлівуді та Аутсайдери.

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А ось Каннам у 2020 році не пощастило, як і мільйонам кіноманів у всьому світі. Один із найпрестижніших кінофестивалів так званої Великої п’ятірки скасували взагалі. В оргкомітеті тоді заявили, що перенести кінофестиваль на осінь вкрай проблематично, а ось від ідеї провести онлайн відмовилися відразу.

Частину стрічок, які були відібрані до конкурсної програми Канн-2020, показали у Венеції. Попри пандемію, фестиваль вирішили не переносити та не скасовувати.

  • Фріда Аасен
  • Кейт Бланшетт
  • Массімо Даппорто
  • Фріда Аасен
  • Кейт Бланшетт
  • Массімо Даппорто
Без Канн та з онлайн-сервісами: як пандемія змінила кіно у 2020 році / 3 фотографии

Він пройшов у дещо скромному форматі, але із дотриманням усіх заходів безпеки. Головний приз Золотий лев дістався стрічці Земля кочівників, яку зняла американська режисер китайського походження Хлої Чжао.

Повністю скасувати вирішили ще фестиваль у Карлових Варах, а кінофорум у Локарно відбувся у гібридному форматі – у 2020 році традиційного міжнародного конкурсу й присудження Золотого леопарда не було, а грошові нагороди отримали стрічки, що не вийшли на екрани.

У вересні у гібридному форматі відбувся кінофестиваль у Торонто. Мешканці міста могли побачити деякі картини на екранах комплексу Tiff Bell Lightbox або у кількох автокінотеатрах міста, працювала й онлайн-платформа Digital TIFF. А ось іноземну пресу на кінофорум Канада вирішила не пускати.

Два найбільші фестивалі України Молодість та Одеський міжнародний кінофестиваль теж зазнали змін. Стрічки на Молодості демонстрували у кінотеатрах, просто неба та на онлайн-платформі, а ось ОМКФ, окрім того, що його перенесли на осінь, повністю пройшов онлайн, за винятком традиційного показу ретро-стрічки на Потьомкінських сходах в Одесі просто неба. Також онлайн відбувся Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Кинофестиваль Молодість

Фото: Molodist

Без червоної доріжки та вишуканих вбрань відбулася українська кінопремія Золота Дзига 2020 у травні. Також в онлайн-форматі відбулося вручення статуеток від Європейської кіноакадемії у грудні.

Тенет у полоні пандемії, але Джентльмени – на коні

Чимало стрічок, вихід яких планували у 2020 році, перенесли на наступний рік – 007: Не час помирати, Дюна, Чорна вдова, Французький вісник. Але були режисери та кінокомпанії, що вирішили ризикнути і попри побоювання краху у прокаті випустити свої стрічки у кінотеатрах.

Найбільш обговорюваною кінопрем’єрою року стала стрічка Крістофера Нолана Тенет. З бюджетом у $205 млн стрічка змогла зібрати у світовому прокаті $362 млн, що є доволі непогано як для поточних коронореалій. Втім, частину зароблених грошей забирають кінотеатри, а тому фактично Тенет у прокаті провалився.

Тенет

Фото: Warner Bros. Home Entertainment

Корейський фільм Потяг до Пусана 2: Півострів, який був відібраний до основної програми Канн, із бюджетом у $17 млн зібрав $39 млн. А ось творіння Disney Мулан (бюджет $200 млн) у прокаті провалився, зібравши лише $66 млн. Втім, це зумовлюється ще й тим, що студія вирішила випустити фільм на сервісі Disney Plus, а також бойкотом стрічки через акторку Лю Іфей, яка підтримала жорстокі дії поліції у Гонконзі щодо протестувальників.

Провалився й несподіваний хіт кінофестивалю Санденс – Зависнути у Палм-Спрінгз. Зі скромним бюджетом у $5 млн стрічка у світовому прокаті ледь нашкребла $765 тис.

А ось чергова екранізація бестселера Джейн Остін Емма із Анею Тейлор-Джой, зіркою Ферзевого ґамбіту, зібрала ($26 млн із бюджетом у $10 млн). Втім, цій картині пощастило, адже у прокат вона вийшла у лютому.

Джентльмени

Фото: Miramax

Та найбільше у кінопрокаті поталанило стрічкам, які вийшли у грудні 2019-го – січні 2020 року. Це стосується комедійного бойовика Ґая Річі Джентльмени. З бюджетом $22 млн ця стрічка з блискучим акторським складом, яка за кілька років стане культовою, зібрала $115 млн. Також окупилися оскароносні фільми: Кролик Джоджо Тайки Вайтіті зібрав $90 млн (бюджет $14 млн), 1917 Сема Мендеса – $385 млн (бюджет $100 млн), Маленькі жінки Ґрети Ґервінґ – $216 млн (бюджет $40 млн).

Українське кіно

Непростим був цей рік і для українського кіноринку, хоча початок був багатонадійним. Лірична комедія Антоніо Лукіча Мої думки тихі полюбилася українським глядачам. І хоч сповна картина не окупилася, але зібрала у прокаті більше, ніж на неї було витрачено (бюджет 9 млн грн – прокат 10 млн). Ця картина була віддушиною та надією на врожайний хорошими фільмами рік для українського кіно.

Мої думки тихі

Фото: Артхаус Tрафік

Але паралельно із Думками… вийшла стрічка Віддана від режисера Христини Сиволап. Яскрава та пафосна картинка не зайшла глядачу і зазнала відвертого краху (бюджет 60 млн грн – прокат 6 млн). І тут ми знову повернулися до думки про українське кіно, що хорошого треба вміти чекати.

Та вже у кінці лютого вийшло знову дещо хороше – Черкаси Тимура Ященка. Але історія “останнього корабля у Криму” не змогла себе виправдати сповна, адже у розпал прокату запровадили локдаун. Втім, якщо ви не встигли подивитися фільм, рекомендуємо це виправити, адже він доступний на онлайн-платформах.

Далі розпочинається період після локдауну. Поза конкурсом на кінофестивалі Молодість показали стрічку Дар’ї Онищенко Забуті, яка була учасницею конкурсної програми фестивалю у Варшаві. Фільм вийшов в обмежений прокат у вересні і зібрав 58 тис. грн.

Забуті

Фото: Артхаус Tрафік

Із хорошого на екранах кінотеатрів глядачі змогли побачити ще українського претендента на Оскар Атлантиду Валентина Васяновича, який став лауреатом Венеційського кінофестивалю 2019, та режисерський дебют Наталії Ворожбит – Погані дороги, теж лауреата Венеційського кінофестивалю, але 2020 року.

Під кінець року в український прокат вийшла документальна стрічка ЮКІ про нащадків українців, які вписали свої імена в історію найвідомішої хокейної ліги світу – НХЛ.

Частину українських стрічок, які ризикнули вийти у прокат у рік пандемії, вже можна подивитися на онлайн-платформах, а деякі вже встигли навіть показати по загальному ТБ.

Зйомки фільму

Фото: Depositphotos

У підсумку 2020 рік став роком стримінгових сервісів, популярність яких зросла на 25%. У часи тотального локдауну кіномани за чашечкою чаю чи какао штудіювали давно відкладені серіали та картини.

Майже всі гучні релізи відклали до наступного року із надією, що ситуація поліпшиться, а кінотеатри запрацюють у нормальному режимі.

Іншими словами, 2020 рік – це час, коли кінотеатри втратили глядачів, кіностудії – прибуток, а папараці – яскраві знімки зірок із червоних доріжок.

Фото: Getty Images

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