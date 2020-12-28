28 грудня відзначають Міжнародний день кіно. Саме цього дня у 1895 році на бульварі Капуцинів у Парижі відбувся перший публічний платний сеанс сінематографа.

Через пандемію коронавірусу більшість стрічок, на які ми з нетерпінням очікували у 2020 році, перенесли на 2021 рік. Саме тому прийдешній рік обіцяє порадувати яскравими блокбастерами та хорошим кіно.

Серед найбільш очікуваних стрічок, що перенесли на 2021 рік — Дюна від режисера Денні Вільньова, Французький вісник, який зняв Вес Андерсон, та остання поява Деніела Крейґа у ролі Джеймса Бонда.

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Факти ICTV зібрали список із десяти найочікуваніших стрічок, які мають вийти у 2021 році.

007: Не час помирати

Режисер: Кері Фукунага

Кері Фукунага Головні ролі : Деніел Крейґ, Ліа Сейду, Рамі Малек, Ана Де Армас, Лашана Лінч, Бен Вішоу

: Деніел Крейґ, Ліа Сейду, Рамі Малек, Ана Де Армас, Лашана Лінч, Бен Вішоу Прем’єра в Україні: 1 квітня 2021 року

Прем’єру ювілейної 25-ї частини бондіани 007: Не час помирати переносили вже тричі через пандемію. Фанати вже могли б забути про стрічку, але у жовтні співачка Біллі Айліш нагадала про фільм, випустивши кліп на пісню No Time To Die, яка стала головним саундтреком стрічки.

У головні ролі уп’яте з’явиться британський актор Деніел Крейґ, а у ролі головного злодія виступить Рамі Малек. Режисером стрічки став Кері Фукунга, у якого за плечима нагорода Венеційського кінофестивалю за фільм Безрідні звірі та статуетка Еммі за серіал Справжній детектив.

За сюжетом нової частини бондіани Джеймс Бонд насолоджується заслуженим відпочинком на Ямайці. Він залишається Бондом, але статус агента 007 у МІ-6 замість нього отримує талановита агент Номі. Бонд повертається до справи на прохання керівництва. Йому доведеться протистояти лиходієві, котрий заволодів новими небезпечними технологіями.

Чорна вдова

Режисер : Кейт Шортланд

: Кейт Шортланд Головні ролі : Скарлетт Йоганссон, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс, Девід Гарбор, Рей Вінстон, Вільям Герт

: Скарлетт Йоганссон, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс, Девід Гарбор, Рей Вінстон, Вільям Герт Прем’єра в Україні: 6 травня 2021 рік

Після семи появ у всесвіті Marvel героїня Скарлетт Йоганссон Наташа Романофф давно вже заслужила на сольний фільм. І ось, нарешті, це сталося.

Режисувати сольний проект про Чорну вдову довірили австралійці Кейт Шортланд. У її списку картин ви не знайдете блокбастерів, але як непоганий режисер та сценарист вона про себе заговорила у 2017 році після виходу трилеру Берлінський синдром.

Дія картини відбувається після подій стрічки Перший месник: Протистояння. Наташа Романофф возз’єднається зі своєю сім’єю і всі вони виявляться втягнутими у небезпечну змову. Цю проблему спробує вирішити Чорна вдова.

Французький вісник

Режисер: Вес Андерсон

Вес Андерсон Головні ролі : Бенісіо дель Торо, Едріан Броуді, Тільда Свінтон, Ліа Сейду, Френсіс МакДорманд, Білл Мюррей, Тімоті Шаламе

: Бенісіо дель Торо, Едріан Броуді, Тільда Свінтон, Ліа Сейду, Френсіс МакДорманд, Білл Мюррей, Тімоті Шаламе Прем’єра: 28 січня 2021 року

Десята стрічка семиразового номінанта на Оскар Веса Андерсона – це любовний лист журналістам, які стояли на чолі відділення американської газети у Парижі XX століття.

У фільмі буде три сюжетні лінії, що об’єднані репортерською тематикою, а головні ролі виконали улюблені актори режисера — Білл Мюррей та Тільда Свінтон.

За словами Андерсона – усі його фільми є особистими, від початку та до кінця, тож ця стрічка не стала виключенням. У Французькому віснику буде відсилання до дитинства самого режисера, коли він зачитувався газетою The New Yorker.

Дюна

Режисер : Дені Вільньов

: Дені Вільньов Головні ролі : Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Джейсон Момоа, Зендая, Стеллан Скашгорд

: Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Джейсон Момоа, Зендая, Стеллан Скашгорд Прем’єра в Україні: 30 вересня 2021 рік

Екранізація культового роману Френка Герберта мала всі шанси опинитися серед номінантів Американської кіноакадемії у 2021 році, але реліз стрічки перенесли на осінь 2021 року. Тому, хто ще не знайомий із однойменним науково-фантастичним романом Френка Герберта має час підготуватися.

Для екранізації цієї книги Вільньов підібрав зірковий каст – Шаламе, Айзек, Скашгорд, Мамоа, Бардем, Бролін тощо.

Події фільму розгортаються у загадковій галактиці у далекому майбутньому, де правлять феодальні клани, а головний конфлікт зосереджений довкола особистості молодого аристократа Пола Атрейдеса, якого зіграв Тімоті Шаламе. Йому й належить врятувати планету.

Земля кочівників

Режисер : Хлої Чжао

: Хлої Чжао Головні ролі : Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн

: Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн Прем’єра в Україні: 25 лютого 2021 року

Земля кочівників – найкраща стрічка Венеціанського кінофестивалю, яка отримала на ньому Золотого лева.

Фільм розповідає про життя жінки, яка втратила житло і вимушеної кочувати по заходу США у будинку на колесах. Режисер стрічки китаянка Хлої Чжао зняла зворушливу рефлексію про те, наскільки все нестабільно у житті сучасної людини.

У головній ролі – неперевершена оскароносна акторка Френсіс МакДорманд, яка отримала свої статуетки за стрічки Фарго та Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі.

Малкольм та Марі

Режисер : Сем Левінсон

: Сем Левінсон Головні ролі : Зендая, Джон Девід Вашингтон

: Зендая, Джон Девід Вашингтон Прем’єра: 5 лютого 2021 року

Однією із найочікуваніших прем’єр на платформі Netflix у 2021 році є чорно-біла драма Малкольм та Марі від режисера Сема Левінсона, який зняв серіал Ейфорія із Зендаєю у головній ролі.

Головні ролі у стрічці зіграли Зендая та Джон Вашингтон із фільму Чорний куклукскланівець.

Це історія режисера та його подруги. Майже всю стрічку вони обговорюють нову роботу героя та колишні стосунки пари.

Розкопки

Режисер : Саймон Стоун

: Саймон Стоун Головні ролі : Кері Малліґан, Ральф Файнс, Лілі Джеймс, Джонні Фланн, Кен Скотт, Бен Чаплін

: Кері Малліґан, Ральф Файнс, Лілі Джеймс, Джонні Фланн, Кен Скотт, Бен Чаплін Прем’єра: 29 січня 2021 року

Трішки раніше Netflix потішить екранізацією новели Джона Престона, в основі якої лежить реальна історія.

Режисером стрічки виступив маловідомий Саймон Стоун, а ось акторський ансамбль вражає – блискучі британські актори Ральф Файнс, Кері Малліґан та Лілі Джеймс.

За сюжетом, перед Другою світовою війною багата вдова Едіт Преті наймає археолога містера Брауна, щоб він провів розкопки на території її маєтку. Петті підозрює, що він може віднайти там справжні скарби.

Повага

Режисер : Ліз Томмі

: Ліз Томмі Головні ролі : Дженніфер Гадсон, Форест Вітакер, Одра МакДональд, Сейкон Сенгблох, Хейлі Кілгор, Марк Мерон

: Дженніфер Гадсон, Форест Вітакер, Одра МакДональд, Сейкон Сенгблох, Хейлі Кілгор, Марк Мерон Прем’єра: 13 серпня 2021 року

Спершу прем’єра стрічки була запланована на серпень, жовтень, а потім грудень 2020 року, але не так сталося, як гадалося. Стрічка вийде лише під кінець літа наступного року.

У режисерське крісло сіла театральний режисер Ліз Томмі, яка раніше знімала лише серіали (Джессіка Джонс, Королівство Сахара, Місіс Флетчер).

Картина розповість про життя легендарної соул-співачки Арети Франклін, роль якої виконала Дженніфер Гадсон. Сама співачка брала участь у створенні фільму аж до своєї смерті у 2018 році.

Тихе місце 2

Режисер : Джон Красінскі

: Джон Красінскі Головні ролі : Емілі Блант, Мілі Сіммондс, Кілліан Мерфі, Ной Юпе, Джимон Гонсу

: Емілі Блант, Мілі Сіммондс, Кілліан Мерфі, Ной Юпе, Джимон Гонсу Прем’єра в Україні: 8 березня 2021 року

Один із найуспішніших трилерів 2010-х років режисера Джона Красінскі Тихе місце повертається на великі екрани кінотеатрів.

Перша частина картини із бюджетом у $17 млн у 2018 році очолила рейтинги найкращих фільмів та зібрала у прокаті $340 млн.

У продовженні картини дія розпочинається після сутички з істотами у власній оселі. Сім’я головної героїні опиниться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу.

Матриця 4

Режисер : Лана Вачовскі

: Лана Вачовскі Головні ролі : Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джонатан Ґрофф, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джада Пінкетт Сміт

: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джонатан Ґрофф, Джессіка Генвік, Пріянка Чопра, Джада Пінкетт Сміт Прем’єра в Україні: 22 грудня 2021 року

Це один із найочікуваніших фільмів Warner Bros. Pictures у наступному році.

До своїх ролей повернуться зірки оригінальної трилогії – Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт. Режисером стрічки виступить лише одна із сестер Вачовскі – Лана.

Подробиці сюжету творці картини не розкривають, але Кіану Рівз в одному з інтерв’ю зазначив, що Матриця 4 – це не приквел. Також він додав, що цей фільм – це історія кохання.

Фото: IMDb