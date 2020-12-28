25 грудня на телеканалі СТБ відбулося пост-шоу романтичного реаліті Холостячка, під час якого Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зізналися, що не тільки зберегли стосунки після проекту, але й живуть разом.

Після завершення романтичного реаліті у пари почалося реальне життя. Олександр виховує 13-річну доньку Елю, а у Ксенії є син – дев’ятирічний Платон.

Ексклюзивно для Фактів ICTV закохані Ксенія Мішина та Олександр Еллерт поділилися своїм баченням гармонійних стосунків, чи спілкуються діти та скільки часу знадобилося для того, щоб почати жити разом.

– Скільки часу знадобилося, щоб зважитися з’їхатися? Чи виникали якісь труднощі в побуті? Як ділите обов’язки вдома?

– Нам вистачило трьох днів. Я не вагалася жодного дня, а Олександру на роздуми знадобилося три дні.

Щодо побуту – загалом все добре, але одного разу, пам’ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу. Ось і всі труднощі.

– Ваша формула щасливих і гармонійних взаємин?

– Кохати одне одного. Взаємна повага, кохання і підтримка – ось три кити, на яких мають стояти гармонійні стосунки. Також спокій і тепло.

– Якими ви бачите свої стосунки за рік?

– Веселими, гармонійними та емоційно яскравими.

– Ксенія, як складаються стосунки з Елею? Як ви бачите свою роль в її житті?

– Взаємини з Елею у нас чудові. Коли ми разом – ми справді разом. Зустрічаємося тоді, коли в Елі є вільний час.

Вони подружилися з Платоном, нещодавно разом відвідували аквапарк, де чудово провели час. Сподіваюся, незабаром ми зблизимося ще більше: я дуже хочу бути для неї подругою.

Успіх романтичного реаліті Холостячка

За результатами теледивлення, фінал Холостячки став найкращою програмою року.

Шоу порушило чимало соціальних питань. У випусках неодноразово обговорювали теми домашнього насильства та боротьби зі стереотипами. Жертвою останніх стала навіть сама холостячка Мішина – після фіналу прихильники звинуватили її у неправильному виборі.

У відповідь хейтерам Ксенія Мішина зауважила, що зробила вибір серцем, оскільки метою проекту був пошук справжнього кохання.

Це другий випадок в історії українського Холостяка, коли парі вдалося зберегти стосунки після шоу. Холостяк дев’ятого сезону Микита Добринін та його обраниця Даша Квіткова влітку 2020 року відгуляли весілля.

Фото: Ксенія Мішина, Олександр Еллерт