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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Юлія Захарченко |

Головне – кохати: Мішина та Еллерт про побут і стосунки після Холостячки

25 грудня на телеканалі СТБ відбулося пост-шоу романтичного реаліті Холостячка, під час якого Ксенія Мішина та Олександр Еллерт зізналися, що не тільки зберегли стосунки після проекту, але й живуть разом.

Після завершення романтичного реаліті у пари почалося реальне життя. Олександр виховує 13-річну доньку Елю, а у Ксенії є син – дев’ятирічний Платон.

Ексклюзивно для Фактів ICTV закохані Ксенія Мішина та Олександр Еллерт поділилися своїм баченням гармонійних стосунків, чи спілкуються діти та скільки часу знадобилося для того, щоб почати жити разом.

холостячка

– Скільки часу знадобилося, щоб зважитися з’їхатися? Чи виникали якісь труднощі в побуті? Як ділите обов’язки вдома?

– Нам вистачило трьох днів. Я не вагалася жодного дня, а Олександру на роздуми знадобилося три дні.

Щодо побуту – загалом все добре, але одного разу, пам’ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу. Ось і всі труднощі.

– Ваша формула щасливих і гармонійних взаємин?

– Кохати одне одного. Взаємна повага, кохання і підтримка – ось три кити, на яких мають стояти гармонійні стосунки. Також спокій і тепло.

– Якими ви бачите свої стосунки за рік?

– Веселими, гармонійними та емоційно яскравими.

олександр еллерт

– Ксенія, як складаються стосунки з Елею? Як ви бачите свою роль в її житті?

– Взаємини з Елею у нас чудові. Коли ми разом – ми справді разом. Зустрічаємося тоді, коли в Елі є вільний час.

Вони подружилися з Платоном, нещодавно разом відвідували аквапарк, де чудово провели час. Сподіваюся, незабаром ми зблизимося ще більше: я дуже хочу бути для неї подругою.

Читайте: Алкоголь, цирк і сльози: чим запам'ятався фінал шоу Холостячка Про свої рішення не шкодую: Ксенія Мішина про участь у Холостячці Мішина стала Сашиною! Ексклюзивне інтерв'ю Еллерта після фіналу Холостячки

Успіх романтичного реаліті Холостячка

За результатами теледивлення, фінал Холостячки став найкращою програмою року.

Шоу порушило чимало соціальних питань. У випусках неодноразово обговорювали теми домашнього насильства та боротьби зі стереотипами. Жертвою останніх стала навіть сама холостячка Мішина – після фіналу прихильники звинуватили її у неправильному виборі.

У відповідь хейтерам Ксенія Мішина зауважила, що зробила вибір серцем, оскільки метою проекту був пошук справжнього кохання.

Це другий випадок в історії українського Холостяка, коли парі вдалося зберегти стосунки після шоу. Холостяк дев’ятого сезону Микита Добринін та його обраниця Даша Квіткова влітку 2020 року відгуляли весілля.

Фото: Ксенія Мішина, Олександр Еллерт

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