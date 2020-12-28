Антипіратська Ініціатива Чисте небо запустила гарячу лінію Проти піратства. Проект створений спільно з партнером і асоційованим членом Ініціативи, адвокатським об’єднанням Smartsolutions Law Group.

В рамках проекту українські та іноземні правовласники зможуть отримати безкоштовну консультацію щодо способів та механізмів захисту своїх прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні, тим самим перешкоджаючи розвитку нелегального бізнесу, який заробляє на крадіжці контенту.

Проект супроводжують юристи-практики, адвокати й експерти у сфері захисту прав інтелектуальної власності, які надають консультації з правових механізмів і технологічних способів боротьби з піратством.

На гарячу лінію можуть звернутися власники аудіовізуального контенту, музичних творів, комп’ютерних програм, а також теле- і радіопередач. Консультація щодо захисту авторських прав у цих сферах надається безкоштовно.

– Ідея нашого проекту полягає у тому, щоб кожен правовласник мав можливість звернутися за допомогою до експертів-практиків у ситуації, коли він вважає свої права порушеними, але не знає, як краще протидіяти такому порушенню і захистити свої права. На нашому сайті ще кілька років тому були розміщені загальні рекомендації для правовласників, але ситуації завжди мають індивідуальні особливості, в яких буває непросто розібратися. Ми впевнені, що можливість особистого спілкування з експертом з права і/або технологій користуватиметься попитом, – коментує створення проекту В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо.

В’ячеслав додав, що сервіс буде доступним для всіх правовласників безкоштовно тільки на першому етапі, пізніше це буде, можливо, виключно для членів Чистого неба. Також керівник Ініціативи висловив подяку Адвокатському об’єднанню Smartsolutions Law Group, які підтримали проект і виступили його партнерами у частині правових аспектів.

– Консультації з технологічних способів захисту контенту готові надавати фахівці нашого центру моніторингу контенту та наші партнери — сервіс SUDUM. Впевнені, що експертиза наших фахівців у питаннях захисту контенту є унікальною для українського ринку, і ми готові нею поділитися, – повідомив В’ячеслав Мієнко.

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– Для індустрії важливо, щоб якомога більше правовласників захищали свій контент. Для цього і була запущена гаряча лінія. Тепер будь-який власник прав, звернувшись на неї, отримає якісну консультацію, якщо у нього виникли труднощі на різних етапах захисту своїх творінь. Центр моніторингу контенту Чистого Неба застосовує безліч різноманітних підходів до попередження крадіжок контенту і готовий ними ділитися, оскільки комплексна боротьба з піратством приносить ефективніші результати, а ми налаштовані їх примножувати, – зазначає Дмитро Левін, керівник Центру моніторингу Ініціативи Чисте небо.

Отримати консультацію нескладно: у заявці на сайті гарячої лінії Проти піратства необхідно залишити контактні дані та дати короткий опис ситуації з крадіжкою контенту — такий спосіб допоможе фахівцям ефективніше відреагувати на запит.

Ініціатива Чисте небо зобов’язується жодним чином не поширювати отриману інформацію і персональні дані правовласників, а для адвокатів Smartsolutions Law Group ця інформація має статус адвокатської таємниці (ст. 22 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність).

– Безумовно, нам цікаво доєднатися до даної ініціативи з професійного боку. В першу чергу, з метою ще більшого системного розуміння наявних проблем правовласників, пов’язаних із захистом своїх прав в Інтернеті і посилення практики їх вирішення в наявному правовому полі. Із задоволенням готові вивчити звернення, що надійдуть, дати їм правову оцінку, допомогти розібратися в ситуації, що склалася, знайти і запропонувати варіанти її законного врегулювання, – прокоментував правовий аспект захисту прав інтелектуальної власності Олександр Папуця, керівник Адвокатського об’єднання Smartsolutions Law Group.

Незважаючи на те, що у сучасному арсеналі юриста, який практикує у сфері захисту прав інтелектуальної власності, є вже досить різноманітний інструментарій, винахідливість порушників часом дійсно гідна захоплення, якби її спрямувати у потрібне русло.

Попри це, Олександр вважає, що з цими проявами можна і потрібно ефективно боротися, демонструючи суспільству, державним інституціям і міжнародним партнерам прагнення до створення і зміцнення високорозвиненого ринку споживання якісного і легального контенту. В таких умовах будь-яка активність правопорушників буде вкрай некомфортна, трудомістка і низькомаржинальна.

На сьогоднішні проблема піратства не може бути вирішена повністю, проте є ефективні практики, які допоможуть скоротити поширення нелегального контенту. Підвищення експертизи правовласників в сфері захисту інтелектуальної власності, а також своєчасне правильне реагування на незаконну діяльність піратів — одні з таких практик.

І чим більше правовласників об’єднаються у захисті своїх авторських прав, тим продуктивніше буде відбуватися розвиток креативної сфери, в якій немає місця крадіжкам контенту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ініціатива Чисте небо оголосила про розширення членства.