Біографія Аліси Фрейндліх налічує понад 70 ролей у кінострічках та 60 нагород у сфері мистецтва та кіно.

Звання народної акторки СРСР вона отримала у 1981 року. Фрейндліх є лауреатом Державної премії СРСР ім. Станіславського, Державної премії Росії, премії Тріумф та кінопремії Ніка у номінації Честь та гідність.

Фото: Аліса Фрейндліх

Аліса Фрейндліх народилась 8 грудня 1934 року у Санкт-Петербурзі, тоді Ленінград , у родині народного актора СРСР Бруно Фрейндліха.

До початку Другої світової батько Аліси поїхав з театром на гастролі до Ташкенту. Тоді її мати Ксенія та Бруно вирішили розлучитися. Дівчинка залишилася з матір’ю та бабусею. Родичів по батьківській лінії пізніше вислали з Ленінграду, а брата Бруно з дружиною заарештували та розстріляли.

У 1941-му році Аліса Фрейндліх пішла у перший клас. А через декілька днів почалася блокада Ленінграду. Фрейндліх завжди згадує цей період, як найважчий та найяскравіший. Акторка зазначає, що вижила завдяки бабусі, яка організувала суворий режим харчування, видаючи хліб по годинах.

Після війни Аліса з матір’ю переїхала у Таллінн. В Естонії вони прожили три роки, де Фрейндліх закінчила п’ятий клас. Після цього повернулися у Ленінград.

У 1957 році вона закінила Російський державний інститут сценічних мистецтв та пішла працювати до 1961 року у Академічний драматичний театр імені Коміссаржевської.

З 1961 до 1983 року була провідною акторкою Ленінградського театру Ленсовєту.

З 1983 року почала працювати у Великому драматичному театрі ім. Товстоногова.

В 60-х років Аліса Френдліх була вже відомо актриса театру, проте у кіно її не запрошували на головні ролі.

Удача посміхнулась їй у 1974-му, тоді актрису задіяли у цілій серії досить популярних кінофільмів. У мелодрамі Анна і Командор вона зіграла співрозмовницю Інокентія Смоктуновського, що розповідає про загиблого чоловіка. Акторка також отримала головну роль ще в одній екранізації твору Таємниця Снігової королеви.

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Всенародна слава до Аліси Фрейндліх прийшла після фільму Службовий роман (1977). Після цієї стрічки вона зіграла ще одну визначну роль – королеви Анни в екранізації Трьох мушкетерів. Після розпаду СРСР вона припинила зніматись у фільмах.

На широкий екран Фрейндліх повернулася вже у 2004 році, її запросили на одну з головних ролей в кінофільм На Верхній Масловці. За роль 87-річної скульпторки Анни Борисівни Фрейндліх отримала другу Ніку.

Особисте життя

Аліса Фрейндліх тричі була одружена. Вперше була одружена з своїм одногрупником Карасьовим Володимиром.

У 1960 році вийшла заміж за Владимирова Ігоря – актор та режисер, від якого вона народила доньку Варвару, яка також стала актрисою театру та кіно.

А на початку 80-х років одружилась з актором та художником Юрієм Солов’єм.