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Факти / Інтерв'ю
Єлизавета Ловцова |

Найголовніше – це відгуки глядачів: Микита Панфілов про зйомки у серіалі Пес і плани на Новий рік

Нещодавно на каналі ICTV вийшов новий сезон українського серіалу режисера Олександра Сальникова Пес 6. Із кожним сезоном він стає дедалі популярнішим серед глядачів різного віку та вподобань.

З огляду на захоплення української аудиторії серіалом Пес, Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Микити Панфілова. У серіалі він грає головну роль поліцейського Максима Максимова.

Зірка серіалу Пес Микита Панфілов розповів про зйомки нового сезону та плани на Новий рік

– Перший сезон вийшов у 2015 році. Чи не відчуваєте ви втому від такої довгої історії?

–  Ні. Для мене важливим показником є відгук глядачів. Якби ви бачили, скільки дітей мені пишуть. Ці захоплені очі, коли вони підбігають та обіймають тебе. У такі моменти я гостро відчуваю свою необхідність.

– Чи немає втоми від одноманітності гри вашого персонажа?

– Насправді вона присутня, враховуючи що це єдиний персонаж з моєї фільмографії, якого мені доводиться стримувати. Від цього, звісно, втомлюєшся.

– Мені б хотілося більше яскравого екшену, але доки на нас дивляться ці захоплені очі глядачів, я продовжуватиму працювати над своєю роллю.

– Під час карантину кіновиробництво завмерло. Як зараз ідуть справи з роботою в кіно та театрі?

–  У театрі наразі діють карантинні обмеження, дозволено тільки 25% заповнення зали, для мене це дуже незвично.

А з приводу кіновиробництва, для мене цей рік був успішним, наприклад зараз вийшов новий сезон серіалу Пес, а ми вже працюємо над новим.

Читайте: Зірка серіалу Пес Микита Панфілов розповів про свій карантин

– Як ви плануєте зустрічати Новий Рік?

– Для мене важливо, щоб свято проходило в колі сім’ї, адже з ким Новий рік зустрінеш, з тим його і проведеш (посміхається). Я в цьому вже переконався.

– Для мене це традиція. Мені важливо поставити ялинку, приготувати святковий стіл, з’їсти олів’є, мандарини та випити шампанське під бій курантів, в яке я обов’язково кину папірець зі своїм бажанням.

– Чи вірите ви в містику?

– Я доволі забобонна людина. Мені здається, що будь-який актор має бути таким, оскільки ми й у житті віримо в те, чого не існує.

Одного разу видатний фізик Нільс Бор, на запитання, чому в нього висить підкова над дверима і чи вірить він у прикмети, відповів, що віритиме доти, доки для нього це працюватиме.

– Чи вірите ви в гороскопи?

–  Іноді мені їх показує моя дружина та наголошує на тому, в яких аспектах життя мені варто бути обережним. Я все ж таки думаю, що є речі, які збуваються незалежно від будь-яких зовнішніх чинників.

Я можу переглянути гороскопи, однак на мої рішення це ніяк не  впливає. Наприклад, 2021 рік пройде під знаком Бика. Я читав, що наступного року слід бути щирим та добрим, саме таких людей любить Бик.

Зірка серіалу Пес Микита Панфілов розповів про зйомки нового сезону та плани на Новий рік

– Яке ви загадаєте бажання на Новий рік у творчому та особистому житті?

–  У творчому сенсі я вже довгий час хочу зіграти Дмитра Карамазова з Братів Карамазових. А щодо особистих бажань, ви ж розумієте, що я не можу про них розповідати, інакше вони не збудуться (сміється).

Я помітив, що всі бажання, які я загадував на Новий рік, завжди збувалися.

– Що побажаєте українцям у новому році?

– Будьте щасливими, любіть своїх близьких, і тоді все у вас буде чудово, всіх із прийдешнім Новим роком!

Інтерв’ю з Ахтемом Сеітаблаєвим

Екшн-серіал Доброволець вийшов на телекранах 29 вересня. У ньому чи не вперше висвітлюється проблема життя людей після війни на Донбасі та їх адаптації в суспільстві.

Ексклюзивне інтерв’ю з режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим розповідає про головні ідеї та наміри серіалу Доброволець.

До зйомок серіалу залучали справжніх добровольців, адже однією з головних тем є повернення людини з війни. При перегляді фільму глядач повністю занурюється в їхнє повсякденне життя і може відчути те, як себе почуває людина, якій повертаючись з війни довелось залишила когось з побратимів загиблим.

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