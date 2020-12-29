Найкращі новини американського шоу-бізнесу

Кожен день у світі американського шоу-бізнесу відбувається багато цікавих подій. І остання доба не стала винятком. Наприклад, акторка Емма Робертс народила свого первістка. Також легендарні Сильвестр Сталлоне та Галь Гадот, яка відома за роллю у фільмі Чудо-жінка, купили собі нові володіння.

Актор Ченнінг Тейтум зіграє з Сандрою Буллок у новому фільмі виробництва Paramount Pictures. Також репер Lil Pump потрапив у скандал з авіакомпанією, тому що не хотів одягати маску в літаку. Факти ICTV підготували добірку найцікавіших новин шоу-бізнесу Голлівуду за 29 грудня.

Емма Робертс народила хлопчика

Відома американська акторка Емма Робертс народила здорового хлопчика у Лос-Анджелесі. Вона та батько хлопчика, її хлопець актор Ґаррет Гедлунд, назвали дитину Родосом.

Малюк важить близько 4 кг, новонароджений та мама почувають себе прекрасно після пологів.

Це первісток як в акторки Емми Робертс, так і у Ґаррета Гедлунда. Пара почала спілкуватися незабаром після того, як Емма розірвала заручини з Еваном Пітерсом навесні 2019 року.

Спочатку вони тримали свої стосунки у секреті. Однак пізніше стало відомо про вагітність Емми, яку вона підтвердила у серпні.











Нові володіння Сталлоне та первісток Емми Робертс: топ новини світового шоу-бізнесу / 3 фотографии

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Ченнінг Тейтум з Сандрою Буллок зіграють у Загубленому місті Д

Популярний американський актор та модель Ченнінг Тейтум зіграє разом з акторкою Сандрою Буллок у фільмі Paramount Pictures Загублене місто Д. Буллок продюсує проект через свою компанію Fortis Films, разом з Лізою Часин та її 3dot Productions.

У картині Буллок грає самітницьку романтичну письменницю. Її героїня впевнена, що немає нічого гіршого, ніж застрягти в турі з моделлю з обкладинки – Тейтумом. Однак життя їм незабаром довело, що може бути набагато дивнішим та романтичнішим, ніж будь-який із художніх творів у м’якій обкладинці.

Ченнінг Тейтум також збирається зіграти головну роль у сучасному трилері, продюсерами якого стали Філ Лорд та Кріс Міллер. У травні 2021 року Тейтум видасть свою першу дитячу книгу, присвячену дочці, під назвою Єдина і неповторна Спаркелла.

Сильвестр Сталлоне купив маєток у Флориді за $35 млн

Розташування: Палм-Біч, Флорида.

Ціна: $35,4 млн

Площа 1320 м², в якому з них 7 спалень та 12 ванних кімнат.

Кінозірка Сильвестр Сталлоне купив маєток в місті Палм-Біч, який знаходиться у штаті Флорида. Огороджений комплекс в стилі Бермудських островів побудували у 2014 році та займає площу понад 6 070 м².

Крім головного будинку, в маєтку є два гостьових будинки, один з яких – окремий прибережний павільйон. Також є альтанка на відкритому повітрі з видом на басейн у формі замкової щілини, оточена пальмами. Окремий спа-салон розташований всього в метрі від піщаної води.

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Галь Гадот купила пентхаус на березі океану в Малібу

Розташування: Малібу, Каліфорнія.

Ціна: $5 млн

Площа: 185 м², 2 спальні, 3 ванні кімнати.

Відома ізраїльська акторка Галь Гадот у розпал зими купила пляжний пентхаус за $5 млн на березі океану в Малібу. Він є частиною блокового закритого комплексу, розташованого в одному з найкращих районів Малібу.

Квартира площею майже 185 м² є приватною і знаходиться поза полем зору відвідувачів пляжу. У квартирі ремонт з декору нейтральних кольорів: підлога з твердих порід пшениці та білі стіни, а також вікно на даху, яке висвітлює володіння природним світлом.

У вітальні є великий камін та скляна стіна від підлоги до стелі, яка переходить у великий балкон з приголомшливим видом на океан.

Реперу Lil Pump заборонили літати за відмову носити маску під час польоту

Популярному реперу з Маямі Lil Pump заборонили літати американською авіакомпанією після того, як він відмовився носити маску під час польоту. 20-річний репер летів рейсом JetBlue з Форт-Лодердейлу у Лос-Анджелес, коли почав ображати членів екіпажу та зняв маску.

Авіакомпанія JetBlue нібито подзвонила в аеропорт Лос-Анджелеса та викликала поліцію, але Lil Pump не заарештували, коли літак приземлився.

Організація стверджує, що Lil Pump відмовився дотримуватися політики JetBlue щодо масок, а пізніше повідомила, що він чхав і кашляв у ковдру без маски. Пізніше репер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що вдягнув маску, але коли літак приземлився, він розкритикував авіакомпанію.

– Весь 2020 рік я не ношу маски. Я не повинен носити чортову маску, – додав американський репер.

Політика JetBlue вимагає, щоб усі пасажири у віці від двох років та старше протягом усього польоту носили захисні маски.

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