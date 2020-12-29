29 грудня у віці 98 років помер відомий французький модельєр, кутюр’є П’єр Карден.

Народився П’єр Карден в Італії, однак у ранньому дитинстві разом з батьками переїхав до Франції. Після навчання він почав співпрацювати з модельєрами Жанною Пакен та Ельзою Скіапареллі. Згодом очолив французький дім моди Крістіан Діор (Christian Dior). Набравшись досвіду, у віці 28 років він відкрив власний модний будинок під назвою П’єр Карден.

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Модельєр увійшов в історію як творець нової, молодіжної моди епохи сексуальної революції. Факти ICTV зібрали для вас добірку найяскравіших образів та виноходів П’єра Кардена.

Жіноча мода

Саме Карден запропонував молодим жінкам носити короткі трапецієподібні сарафани, легінси і високі лакові чоботи-панчохи на платформі поєднувати з міні та водолазкою. У своїй творчості митець дотримувався геометричного стилю, його одягу притаманний вільний крій з чіткими деталями та великими гудзиками.

Чоловіча мода

У 1960 році П’єр Карден створив першу колекцію чоловічого одягу. Раніше подібного одягу ще ніхто не шив.

Коли модельєр показав першу чоловічу колекцію, ліверпульська четвірка Beatles відразу ж оцінила подовжені піджаки без коміра і завужені брюки “дудочки” на ґудзиках.

Колготки

В одній із своїх колекцій Карден одягнув моделей в чорні колготки. Це викликало небачений резонанс, адже в пристойному суспільстві вважалося, що їх можна надягати тільки після сьомої вечора. Однак експеримент вдався і чорні колготки стали звичним і практичним доповненням повсякденного образу.

Космічна колекція

Його відома колекція під назвою Space (в перекладі з англ. – космос) увійшла в підручники з історії моди і справила величезний вплив на моду десятиліття.

У Space були представлені міні-сарафани, схожі на скафандри, колготки в різнокольорову смужку, спідниці з бантами, що нагадували двигуни літака, водолазки в смужку і легендарні чоботи-панчохи.

Популярні тренди на зиму від Андре Тана

Відомий модельєр та дизайнер одягу Андре Тан розповів про популярні тренди взимку.

На заміну обтислому та приталеному тренду поспішає модний оверсайз та блузи з об’ємними рукавами. Також популярними стають чоловічі краватки на жінках та натуральні тканини.

Андре Тан вважає, що найпопулярнішим трендом на зиму буде одяг оверсайз.