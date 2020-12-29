Шоу Холостячка – як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проекту

Фінал романтичного реаліті Холостячка на СТБ прикував до екранів понад 4,5 млн українських глядачів. 18 грудня країна дізналася, що обранцем головної героїні Ксенії Мішиної став Олександр Еллерт.

А вже 25 грудня у випуску Холостячка. Життя після проекту пара зізналася, що щаслива разом і навіть встигла з’їхатися.

Як розвивалися стосунки після проекту та чи складно було їх приховувати, Мішина та Еллерт розповіли в ексклюзивному інтерв’ю.

Феномен Холостячки

Надзвичайна популярність та позитивне сприйняття проекту пояснюються тим, що він показував справжнє життя.

– Я від початку знала, що у проекті зі мною станеться справжнє життя, і я прийматиму всі проблеми, які будуть на моєму шляху. Я справді закохалася. Коли в очах кохання, на це хочеться дивитися.

Ксенія розповіла, що ще на першому побаченні з Сашею зрозуміла, що їхня історія закрутиться надовго.

– Я не бачила сенсу йти туди заради піару. Я вірила, що у проекті у мене складуться стосунки.

Холостячка – це перший проект подібного формату в Україні, коли жінка обирає чоловіка. Реаліті також підіймає багато соціальних проблем, які живуть у нашому суспільстві.

Життя після проекту та стосунки з дітьми

Знімання проекту Холостячка закінчилися 23 вересня, і з того часу пара ледь не одразу почала жити разом.

За три місяці особливих сварок не було, скоріше просто дрібні прискіпування, розповідає Ксенія.

За кілька тижнів до фіналу в ефірі СТБ на пару почала виливатися хвиля хейту, мовляв, Ксенія робить неправильний вибір, а Саша не так поводиться.

Однак після випуску Холостячка. Життя після проекту, коли країна зрозуміла, що пара щаслива разом, користувачі почали писати коментарі підтримки та захоплення, а деякі навіть вибачались за попередні гнівні коментарі.

Багатьох хвилює питання, як склалися стосунки у Саші з сином Ксенії Платоном, адже на проекті хлопці змогли знайти спільну мову.

– Ми разом живемо, у них чудові чоловічі взаємини, навіть прибирають разом вдома, – розповіла холостячка.

Після проекту пара підтримує спілкування з Андрієм Рибаком, Євгеном Ковтуненком і Андрієм Шатирко.

Спостережливі глядачі

Пара розповіла, що одразу після знімання фіналу вони просто забули про обережність. Тому фанатам було не складно здогадатися, що до чого.

– Ми пішли з Платоном (сином Ксенії, – Ред.) у супермаркет – у масках і капюшонах. І буквально за півгодини мене вже позначати у сторіз зі словами, як мені “личить син”.

Люди співставляли неспівставне, знаходили світлини і сторіз в соцмережах Ксенії і порівнювали зі сторіз Саші. Звідси дізналися і про однаковий диван, і про червоні паски безпеки у машині.

Плани на Новий рік та весілля

Відгуляти весілля пара поки не планує, проте обіцяє повідомити дату одразу, як сама визначиться.

– Стосовно весілля у нас однакові бажання. Ми хочемо класну вечірку влаштувати для найближчого оточення. А після – кудись полетіти, – розповіла Мішина.

Новий рік пара планує зустрічати у колі друзів у Буковелі. Однак святкування триватиме лише кілька днів, адже у Ксенії починається активний знімальний процес.

Саша планує провести активний зимовий відпочинок, а от Мішиній більше до вподоби розслаблювальні процедури.

Фінал реаліті-шоу Холостячка

18 грудня в ефірі СТБ відбувся фінал романтичного проекту, під час якого перша українська холостячка Ксенія Мішина вирушила на останні побачення з Олексієм Тригубенком та Олександром Еллертом.

Крім того, під час останнього тижня на проекті Ксенія познайомила учасників зі своїм батьком Олександром.

Фінальна церемонія в реаліті пройшла дуже зворушливо для всіх, не обійшлося і без сліз.