Французький модельєр, кутюр’є та бізнесмен П’єр Карден помер 29 грудня у віці 98 років. Причина смерті поки не відома.

Факти ІСTV підготували біографію відомого творця моди.

Справжнє ім’я дизайнера – П’єтро Кардіно. Він народився 2 липня 1922 року в Італії. У 1924 році він разом з батьками переїхав до Франції.

В молодості П’єр зробив перший крок до виконання мрії: влаштувався підробляти помічником кравця. Через три роки він переїхав до міста Віші, де влаштувався повноправним кравцем в магазин чоловічого одягу.

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У 23 роки П’єр відправився до Парижа, де через два роки він став модельєром дому Крістіан Діор. Колекції П’єра Кардена викликали масу пересудів і пліток, однак куди більше вони викликали захоплення.

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А у 1950 році він заснував власний будинок моди й став першим кутюр’є, який почав продавати сукні та парфуми за нижчими цінами. Через вісім років він випустив першу колекцію в стилі унісекс і його стали називати авангардистом у стилі моди.

У 1970 році Карден створив дизайн для NASA, і він став єдиним чоловіком, який зміг приміряти скафандр Ніла Армстронга.

Також він був автором костюмів для балерини Майї Плісецької.

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Сім’єю для П’єра Кардена став його партнер по бізнесу і життю Андре Олівер. Разом вони прожили понад 40 років. Олівер помер в 1993 році в Парижі від СНІДу.

У Кардена безліч почесних грамот, нагород та медалей за заслуги та досягнення в галузі моди, так і за громадську діяльність.

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12 грудня помер актор Валентин Гафт, його не стало у віці 85 років. У матеріалі Факти ІСTV розповіли цікаві подробиці із життя зірки.

Фото: pierrecardinofficiel