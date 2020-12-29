У сучасному ритмі життя все більше людей піддаються стресу і панічним атакам. Зірки шоу-бізнесу – не виняток.

Відома українська співачка Злата Огнєвіч на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост, в якому розповіла про те, що часто страждає від панічних атак.

– Можливо, ви помічали за собою, що напад тривоги може прийти до вас несподівано? Спокійний день, багато різних справ, і різко настає паніка. Ви не розумієте, що відбувається і боїтеся, що це повторитися знову, а страх – ще більше провокує напад. Те, що ви відчуваєте, називається панічною атакою, – пише у пості співачка.

Лікарі з’ясували, що часто розвитку захворювання сприяють серйозні потрясіння, які траплялися раніше або надмірне навантаження, наприклад: стрес, хвороба, надмірні спортивні навантаження.

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Злата поділилася, що в її випадку такі атаки зустрічаються через стрес та надмірне навантаження і в ідеалі потрібно звернутися до психотерапевта або спробувати допомогти собі самому.

– Я без поспіху набираю повітря, протягом декількох секунд, затримую його і повільно випускаю. Повторюю це, поки не відпустить. А ще кажу собі різні приємні слова, похвалу і що все добре. Мені дуже допомагає ця практика, – пише співачка.

Також зірка відзначає, що в сучасному світі на людях стільки відповідальності, навантаження, постійних потрясінь, що дуже важливо займатися різними практиками, саморозвитком і культивувати в собі гармонійний стан та максимально спокійне ставлення до всього.

Боротьба з панічними атаками під час пандемії

Медики, люди, які вже перехворіли на коронавірус, та й небайдужі українці зіштовхуються із панічним страхом захворіти. Фахівці звертають увагу на поганий вплив стресів на наш імунітет. А тому, щоб уникнути нервування варто спробувати дихальні вправи, йогу, спорт та перегляд фільмів.