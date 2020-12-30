Відомий український музикант, лідер гурту Воплі Відоплясова (ВВ) Олег Скрипка разом з Національним академічним оркестром народних інструментів України (НАОНІ) готуються до різдвяних концертів, які відбудуться 6 та 7 січня в Жовтневому палаці.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Олег розповів про виступи оркестру НАОНІ та різдвяні традиції, а також привітав українців з прийдешніми святами.

– Олеже, скільки років ви вже виступаєте з НАОНІ?

– Навіть не знаю скільки, треба статистику вести. Ми не бачились з ними майже рік і зараз я відчуваю, що повернувся в родину, тобто в оркестр. Так приємно всіх бачити. Ми вже дуже багато концертів зіграли разом. І різдвяних, і в гастролі Україною часто їздили, ще б дуже хотілось поїхати разом за кордон.

– Як відчувається для музиканта такий величезний оркестр? Адже в НАОНІ 60 осіб, в порівнянні з вашою маленькою групою, є різниця?

– Дуже важливо, наскільки зіграні музиканти. Іноді бувають моменти імпровізації і якщо оркестр зіграний, то все складається до купи. Оркестру НАОНІ вже 50 років і вони, дійсно, як єдине ціле.

– З яким репертуаром будете виступати на Святвечір та Різдво?

– Колись ще з ВВ ми почали додавати в репертуар народних пісень в рок-обробці. І вже наші версії є народними.

В мене зараз такий період, що я хочу вишуковувати пісні, які не дуже поширені серед людей. В програмі є добре всім відомі колядки Добрий вечір тобі, пане господарю, Щедрик. Але ще є декілька колядок, які невідомі й варті уваги, наприклад пісня Знову зима із репертуару ВВ.

– Хто писав аранжування для оркестру?

– У оркестру є кілька аранжувальників. І вони разом зробили аранжування на базі мого репертару, зокрема і сам диригент Олег Кунтого.

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– Бували такі моменти, коли ви не погоджувались з аранжуванням і щось змінювали?

– Такі моменти є завжди. Одна справа, коли аранжування прописано в нотах, але коли починають грати всі інструменти – завжди виникають доповнення і в мене, і в диригента, і в музикантів. Щойно була репетиція, присвячена саме таким нюансам. Ми, як професіонали, вже відчуваємо і знаємо, як воно мусить бути.

– Ви вийдете на сцену 6 січня, коли у всіх буде свята вечеря вдома. Як ви до цього ставитеся? Коли у вас буде свята вечеря?

– В мене свята вечеря відбудеться до концерту. Свята вечеря проводиться, коли сонечко сідає, а зірка сяє. Це приблизно о п’ятій годині вечора і мені це подобається, адже я вечеряю не дуже пізно, в мене такий режим.

– Для вас концерти в такі святкові дні – це додатковий привід відзначити свято чи це все ж таки робота? Як ви до цього ставитеся?

– Безумовно, це робота. Але справа в тому, що для мене робота – це свято і я її дуже люблю. Є такий стандарт, ніби на роботі ми сумуємо, а на святі – радіємо. Але це неправильно, адже і на роботі ми маємо радіти.

Взагалі людина мусить жити в радості. Саме про це і є тема Різдва, до дечі. Колядки – це не просто співи, це певний меседж. Різдвяний концерт створений для того, щоб поспілкуватися з публікою, поговорити про важливі і вічні теми. На початку моєї кар’єри були лише новорічні концерти, але зараз я і моя команда фестиваль Країна Мрій займаємось пропагандою наших українських традицій та таких свят, як Різдво, Маланка, Водохреща.

– Що б ви побажали українцям у Новому 2021 році?

– Друзі, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю здоров’я, щастя, спокою в серці і світла. І у нас, і у вас все буде гаразд.

Найкращі колядки на Різдво

Весь світ із завмиранням серця і трепетом у душі чекає радісне зимове свято — Різдва Христового. Цей день наповнений дивом і казкою, яка не залишає осторонь нікого.

Факти ICTV підібрали найкращі колядки на Різдво – один із головних символів свята.

Свято знаменується тим, що Діва Марія у Віфлеємі народила Ісуса Христа. Відтоді народження Сина Божого прославляють святковим співом — колядками, які належать до основних традицій цього світлого дня.

Фото: Олег Скрипка