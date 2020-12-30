Привітання з Новим роком 2021 від зірок Нового каналу

Напередодні Нового року зірки Нового каналу привітали читачів сайту Факти ICTV з прийдешніми святами.

З теплими побажаннями до українців звернулися ведучий Improv Live Show Олександр Педан, учасник цієї ж програми Костянтин Трембовецький та директор школи Леді в реаліті-шоу Від пацанки до панянки Тетяна Мокріді.

На думку Олександра Педана, 2020 рік багато чого нового відкрив для українців. Він сподівається, що наступного року люди продовжать вчитися радіти дрібницям, які часто здаються несуттєвими. Наприклад, можливості випити кави з друзями, прогулянкам у парку разом з дітьми та подорожам Україною.

– Але не забувайте мріяти масштабно. Як казав Григорій Сковорода: “Беріть вершину і отримаєте середину”, – наголосив ведучий.

Директор школи леді завжди пише сама собі різдвяні бажання разом зі своєю родиною, а потім перечитує та переглядає, які все ж таки вдалось втілити у життя. Для Тетяни Мокріді 2020 був роком, у якому головним було одне: щоб всі були живі та здорові. Цей рік дав можливість усвідомити, що таке справжні цінності. Ведуча наголосила, що щастя – у простих речах: це родина, здоров’я, свобода і праця.

– Щастя − жити й вільно дихати! Хай Новий рік відкриє для всіх нові можливості та принесе віру у свої сили. Навчіться цінувати кожний свій день, бо він ніколи не повториться. Бережіть себе, своїх близьких та світ навколо – привітала українців зі святами Тетяна Мокріді.

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Також з прийдешніми святами глядачів каналу привітав учасник Improv Live Show Костянтин Трембовецький. Він бажає всім стійкості, особливо якщо раптом 2021 рік виявиться складнішим за попередній. Однак Костянтин сам сподівається, що новий, 2021 рік стане початком чогось масштабного.

− Бажаю всім у Новому році здобути гармонію в роботі, родині, стосунках та творчості, – наголошує Костянтин Трембовецький.

Бажання українців на Новий рік

Напередодні свят українці розповіли про головні бажання на Новий рік 2021, що стало темою опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Серед них були – здоров’я, мир та вакцина від коронавірусу.

Детальніше про бажання українців на Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.