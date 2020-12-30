Добірка перемог в українському шоу-бізнесі за 2020 рік

Попри карантинні обмеження 2020 рік був насичений різними подіями у сфері шоу-бізнесу. Гучні весілля, успішні прем’єри та нові проекти – Факти ICTV зібрали для вас добірку перемог українського шоу-бізнесу за 2020 рік.

Відкриття в музиці

Nino Basilaya

Nino Basilaya – це нова артистка музичної корпорації MONATIK. Ніно брала участь у популярному музичному проекті Голос Діти в команді Дмитра Монатіка, однак залишила шоу за крок до перемоги.

Словно цветы – перша композиція творчого шляху Nino Basilaya, яка увійде в її сольний альбом. Інді-поп артистка поєднує в собі приголомшливі вокальні дані, неповторний тембр голосу, почуття стилю і свіже, нове прочитання музики.

Сольний проект Dorofeeva

Після розпаду гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва розпочала сольну кар’єру.

Gorit – перша пісня сольного проекту DOROFEEVA. Співачка представила кліп 19 листопада, а вже за три дні стала першою українською виконавицею, яка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart та посіла перше місце з піснею Gorit.

Мюзикл Ритм

Український співак Monatik випустив 40-хвилинний мюзикл під назвою Ритм.

У мюзиклі взяли участь багато українських виконавців, зокрема гурти Время и Стекло та The Hardkiss, виконавці Віра Брежнєва, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES та інше. Загалом у відео задіяно 13 артистів. Режисером відеороботи стала Таня Муіньо.

Прем’єри кіно та серіалів

Козаки. Абсолютно брехлива історія

17 листопада на телеканалі ICTV відбулася прем’єра серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія. Це перший в Україні комедійний пригодницький екшен про козаків.

Хоча сам сюжет і справді вигаданий, творці серіалу намагаються правдиво показати життя й побут селян та козаків на межі XVI-XVII століть – на цьому тлі і розгортається сюжет фільму.

Атлантида

Фільм Атлантида українського режисера Валентина Васяновича став претендентом на премію Оскар.

Світова прем’єра відбулася у вересні 2019 року на 76-му Венеційському кінофестивалі, де стрічка перемогла у програмі Горизонти. В Україні перший показ був 5 листопада 2020 року. Окрім перемоги у Венеції, фільм увійшов у лонг-лист премії Європейської кіноакадемії, отримав чотири Гран-прі, а також його придбали у HBO Eastern Europe.

Картина розповідає про Україну 2025 року, коли вдалося перемогти у війні з Росією і повернути Донбас, проте його території повністю непридатні для життя.

Спадок брехні

Гостросюжетний фільм спільного виробництва України та Великої Британії, який отримав нагороду Найкращий трилер на фестивалі в Монреалі.

Головні ролі у фільмі Спадок брехні виконали британський актор Скотт Едкінс та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич, а 90% сцен зняли в Києві, де і розгортаються події фільму.

В основі сюжету колишній агент МІ6 Мартін Бакстер повертається у світ шпигунства на прохання про допомогу української журналістки Саші Степаненко.

Зіркові пари

Микита Добринін та Даша Квіткова

Український теле- і радіоведучий Микита Добринін був головним героєм дев’ятого сезону шоу Холостяк. У фіналі з-поміж 25 дівчат він обрав Дашу Квіткову та подарував їй каблучку.

12 серпня пара відсвяткувала весілля. Це перший випадок в історії шоу в Україні та третій у світі, коли пара змогла не тільки зберегти стосунки, а й одружитися після проекту.

Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова

29 травня український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп’яховою, яка довгий час була його концертним директором. Але оголосили про своє одруження вони тільки 10 червня, оскільки хотіли провести цей день удвох у спокійній атмосфері. Закохані зізналися, що до заручин мали стосунки майже чотири роки, але приховували їх.

Ксенія Мішина та Олександр Елерт

2020 рік у світі українського шоу-бізнесу завершує яскравий фінал проекту Холостячка.

Відома українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина знайшла своє кохання на проекті – її обранцем та переможцем шоу став гуморист і ведучий Олександр Еллерт.

На пост-шоу пара розповіла, що їм вдалося зберегти своє кохання після проекту і вони щасливі разом.

Підсумки 2020 року для світового та українського кіно

2020 рік – це час, коли кінотеатри втратили глядачів, кіностудії – прибуток, а папараці – яскраві знімки зірок із червоних доріжок. Пандемія змінила кіно так, що 2020 став роком стримінгових сервісів, популярність яких зросла на 25%.