Добірка перемог в українському шоу-бізнесі за 2020 рік

Попри карантинні обмеження 2020 рік був насичений різними подіями у сфері шоу-бізнесу. Гучні весілля, успішні прем’єри та нові проекти – Факти ICTV зібрали для вас добірку перемог українського шоу-бізнесу за 2020 рік.
Відкриття в музиці
Nino Basilaya
Nino Basilaya – це нова артистка музичної корпорації MONATIK. Ніно брала участь у популярному музичному проекті Голос Діти в команді Дмитра Монатіка, однак залишила шоу за крок до перемоги.
Словно цветы – перша композиція творчого шляху Nino Basilaya, яка увійде в її сольний альбом. Інді-поп артистка поєднує в собі приголомшливі вокальні дані, неповторний тембр голосу, почуття стилю і свіже, нове прочитання музики.
Сольний проект Dorofeeva
Після розпаду гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва розпочала сольну кар’єру.
Gorit – перша пісня сольного проекту DOROFEEVA. Співачка представила кліп 19 листопада, а вже за три дні стала першою українською виконавицею, яка очолила музичний чарт Top 100 Apple Music Chart та посіла перше місце з піснею Gorit.
Мюзикл Ритм
Український співак Monatik випустив 40-хвилинний мюзикл під назвою Ритм.
У мюзиклі взяли участь багато українських виконавців, зокрема гурти Время и Стекло та The Hardkiss, виконавці Віра Брежнєва, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES та інше. Загалом у відео задіяно 13 артистів. Режисером відеороботи стала Таня Муіньо.Читайте: Про свої рішення не шкодую: Ксенія Мішина про участь у Холостячці Gorit: Надя Дорофеєва презентувала дебютний кліп Monatik, Lida Lee і NiNO випустили спільний кліп на пісню РитмоLOVE
Прем’єри кіно та серіалів
Козаки. Абсолютно брехлива історія
17 листопада на телеканалі ICTV відбулася прем’єра серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія. Це перший в Україні комедійний пригодницький екшен про козаків.
Хоча сам сюжет і справді вигаданий, творці серіалу намагаються правдиво показати життя й побут селян та козаків на межі XVI-XVII століть – на цьому тлі і розгортається сюжет фільму.
Атлантида
Фільм Атлантида українського режисера Валентина Васяновича став претендентом на премію Оскар.
Світова прем’єра відбулася у вересні 2019 року на 76-му Венеційському кінофестивалі, де стрічка перемогла у програмі Горизонти. В Україні перший показ був 5 листопада 2020 року. Окрім перемоги у Венеції, фільм увійшов у лонг-лист премії Європейської кіноакадемії, отримав чотири Гран-прі, а також його придбали у HBO Eastern Europe.
Картина розповідає про Україну 2025 року, коли вдалося перемогти у війні з Росією і повернути Донбас, проте його території повністю непридатні для життя.
Спадок брехні
Гостросюжетний фільм спільного виробництва України та Великої Британії, який отримав нагороду Найкращий трилер на фестивалі в Монреалі.
Головні ролі у фільмі Спадок брехні виконали британський актор Скотт Едкінс та українська акторка і телеведуча Анна Буткевич, а 90% сцен зняли в Києві, де і розгортаються події фільму.
В основі сюжету колишній агент МІ6 Мартін Бакстер повертається у світ шпигунства на прохання про допомогу української журналістки Саші Степаненко.
Зіркові пари
Микита Добринін та Даша Квіткова
Український теле- і радіоведучий Микита Добринін був головним героєм дев’ятого сезону шоу Холостяк. У фіналі з-поміж 25 дівчат він обрав Дашу Квіткову та подарував їй каблучку.
12 серпня пара відсвяткувала весілля. Це перший випадок в історії шоу в Україні та третій у світі, коли пара змогла не тільки зберегти стосунки, а й одружитися після проекту.
Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова
29 травня український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп’яховою, яка довгий час була його концертним директором. Але оголосили про своє одруження вони тільки 10 червня, оскільки хотіли провести цей день удвох у спокійній атмосфері. Закохані зізналися, що до заручин мали стосунки майже чотири роки, але приховували їх.
Ксенія Мішина та Олександр Елерт
2020 рік у світі українського шоу-бізнесу завершує яскравий фінал проекту Холостячка.
Відома українська акторка театру і кіно Ксенія Мішина знайшла своє кохання на проекті – її обранцем та переможцем шоу став гуморист і ведучий Олександр Еллерт.
На пост-шоу пара розповіла, що їм вдалося зберегти своє кохання після проекту і вони щасливі разом.
Підсумки 2020 року для світового та українського кіно
2020 рік – це час, коли кінотеатри втратили глядачів, кіностудії – прибуток, а папараці – яскраві знімки зірок із червоних доріжок. Пандемія змінила кіно так, що 2020 став роком стримінгових сервісів, популярність яких зросла на 25%.