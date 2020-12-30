Головні розчарування українського шоу-бізнесу за 2020 рік

2020 рік – один із найважчих для українського шоу-бізнесу. Попри пандемію та карантин, не обійшлося і без численних втрат та гучних розлучень. Факти ICTV зібрали для вас добірку розчарувань українського шоу-бізнесу за 2020 рік.

Концерти під час карантину

Українські артисти одразу відчули на собі карантинні обмеження, адже однією з перших вимог влади була заборона на масові заходи, зокрема концерти, фестивалі тощо. 90% заходів проводилися онлайн. Але не обійшлося без порушень правил.

Время и Стекло

Популярний музичний гурт Время и Стекло провів концерт в рамках прощального туру в Харкові. Захід відбувся у Палаці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Концертний зал був заповнений людьми, які не дотримувалися соціальної дистанції.

Оля Полякова

Концерт співачки Олі Полякової до Дня вчителя в Харкові проводився під егідою місцевої влади. За даними поліції, на ньому були присутні близько 2 000 людей. Перед виступом Оля Полякова звернулася до глядачів, щоб ті одягли маски і трималися на відстані, але її прохання проігнорували.

Ірина Білик

У Харкові 5 жовтня на вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України Ірини Білик. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм під час заходу.

Бумбокс

Окрім спалаху “карантинних концертів” у Харкові, відзначився і Львів. Ввечері 13 листопада в одному з нічних клубів Львова проходив концерт гурту Бумбокс. Організатори не забезпечили дотримання всіх протиепідемічних заходів. Поліція дізналася про це із соцмереж і відразу зреагувала. На місці правоохоронці з’ясували, що глядачі не дотримуються дистанції і деякі з них прийшли на концерт без масок.

Зіркові розлучення

Аліна Гросу та Олександр Комковий

Співачка Аліна Гросу розлучилася з бізнесменом Олександром Комковим. Дівчина зазначила, що проблеми у пари почалися одразу після весілля у 2019 році. Артистка думає, що у той місяць, коли вони з Олександром роз’їхалися, він знайшов іншу.

Едгар Камінський та Ольга Богата

Едгар Камінський, пластичний хірург і колишній чоловік солістки групи НеАнгели Слави, знову став холостяком. Він розійшовся зі своєю дівчиною, арт-директором дизайнера Жана Гріцфельдта Ольгою Богатою, з якою будував стосунки близько року. За її словами, після розриву вони залишилися гарними друзями.

Андрій Хливнюк та Ганна Копилова

Лідер гурту Бумбокс Хливнюк розлучився з дружиною після 10 років шлюбу. У коментарі журналісту Соломії Вітвіцькій Хливнюк сказав, що ніколи не потрібно змішувати роботу з особистим і попросив журналістів не влазити в його життя.

Зіркові втрати

30 квітня померла солістка гурту Фрістайл Ніна Кірсо. Співачка пішла з життя у віці 56 років.

Ще у 2018 року у Ніни Кірсо стався інсульт. На той час вона була сама вдома. Співачку без свідомості знайшли друзі. 2 червня 2018 року їй зробили операцію, але привести зірку до тями не вдалося. Кірсо до самої смерті перебувала у комі.

Роман Віктюк

Директор театру, народний артист України і Росії Роман Віктюк помер на 85-му році життя. Про його смерть стало відомо 17 листопада. Артист помер від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.

Дмитро Стужук

Відомий український блогер та фітнес-тренер Дмитро Стужук помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, оскільки мав проблеми із серцево-судинною системою. 16 жовтня 2020 року його серце зупинилося.

Дмитро Маніфест

На 31 році життя помер український кліпмейкер та режисер Дмитро Маніфест. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Дмитро був засновником відеопродакшну повного циклу Manifest Production та працював над кліпами популярних зірок, серед них – Світлана Тарабарова, Оля Полякова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, Антитіла.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян помер у віці 85 років вранці 14 листопада. Причиною смерті відомого актора театру і кіно був вік та хвороби артиста.

Борис Клюєв

Відомий радянський та російський актор Борис Клюєв помер на 77-му році життя. Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна. У 2018 актору Борису Клюєву діагностували рак легень.

Михайло Жванецький

Відомий письменник-сатирик, народний артист України та Росії Михайло Жванецький пішов з життя у віці 86 років. За місяць до смерті він оголосив про припинення публічних виступів через втрату працездатності.

Найбільші події 2020 року в Україні

2020 рік ще довго згадуватимуть як один із найважчих не лише для України, але й всього світу.

Ми й досі переживаємо пандемію, яка торкнулася кожної родини і не збирається завершуватися найближчим часом.Цього року було мало світлих плям у житті України та її громадян. Але нам потрібно запам’ятати все, що сталося у 2020 році, адже “той, хто не пам’ятає свого минулого, приречений знов його пережити”.

Факти ICTV пропонують разом згадати події, якими запам’ятається 2020 рік.