Світ соціальних мереж дозволяє багатьом людям стежити за своїми кумирами. Відомі американські моделі Кайлі Дженнер та Емілі Ратаковскі, а також популярна співачка Дженніфер Лопес часто публікують на своїх сторінках в Instagram цікаві знімки зі свого повсякденного життя.

Зокрема, Лопес поділилася фотографіями зі знімання для новорічної вечірки онлайн, а Ратаковскі підсумувала свій 2020 рік. Факти ICTV підготували добірку найцікавіших публікацій знаменитостей за 31 грудня.

Кайлі Дженнер показала шикарне декольте

Американська блогерка Кайлі Дженнер показала своє нове фото у басейні, на якому відкрила шикарне декольте.

На знімку, який знаменитість опублікувала в Instagram, також видно пружні та підтягнуті сідниці Кайлі.

На голову Дженнер вдягнула сонцезахисні окуляри з бежевою оправою в тон купальнику. На задньому плані у воді також плавають два м’ячі, якими, можливо, грала в басейні Кайлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ???? (@kyliejenner)

Дженніфер Лопес знялася у довгій блакитній сукні для віртуальної новорічної вечірки

Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася на площі Times Square у красивій блакитній сукні у стилі Попелюшки для віртуальної новорічної вечірки – 1 тис. щасливих фанатів зможуть приєднатися до новорічної онлайн-зустрічі з суперзіркою, під час якої Лопес символічно змиє 2020 рік у ванній. Сама вечірка розпочнеться після опівночі.

Фотографії зі знімання знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках відома співачка поверх сукні надягла шари срібних ланцюжків, які створили ефект розкішної принцеси з Disney.

Оскільки під час знімання було холодно, Дженніфер Лопес іноді надягала чорну курточку, прикрашену золотистою вишивкою, щоб не замерзнути. Образ вона завершила чорними шкіряними чоботами до колін на тоненькій шпильці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Читайте: Леді Гага знялася топлес в рекламі власного бренду

Емілі Ратаковскі поділилася спогадами 2020 року

Відома топ-модель Емілі Ратаковскі на своїй особистій сторінці в Instagram поділилася з підписниками найяскравішими спогадами з 2020 року. Зокрема, Емілі опублікувала багато своїх фотографій у купальнику з відпочинку.

Також дівчина показала незабутню подію року – своє життя до та під час вагітності на прикладі зі штанами. Раніше модель з легкістю могла застібнути блискавку на чорних джинсах, проте у міру зростання малюка це вдається все важче. Багато фотографій Емілі присвятила чоловікові та батькові її дитини Себастьяну Біру-Маккларду, а також своєму домашньому улюбленцю – собаці Коломбо.

Найсексуальніші фото Кім Кардашян, Емілі Ратаковскі та Кайлі Дженнер

Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала декілька своїх найгарячіших знімків в Instagram. Наприклад, на одному з них дівчина стоїть в чорній довгій сукні, яка трохи прикриває соски, але також оголює шию, плечі та всі груди.

Водночас Емілі Ратаковскі показала свій улюблений образ на Met Gala, в якому вона у блискучій бежевій сукні, яка трохи прикриває її гарні груди та відкриває живіт. На голову модель одягла обруч з крилами.

Кайлі Дженнер в одному зі свіжих постів показала великі пружні груди та гарну рельєфну талію у світло-коричневій обтислій сукні.