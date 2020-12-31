Донька акторки Анастасії Заворотнюк Анна поділилася в Instagram своєю головною мрією про одужання мами.

Нещодавно дівчина відповідала на запитання своїх підписників у соціальній мережі, серед яких було і запитання про те, яка ж головна мрія дівчини.

– Я мрію про те, що б моя мамуся була здорова та щаслива, – відповіла Анна.

Донька дуже тепло ставиться до своєї матері та з нетерпінням чекає на її одужання.

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Влітку 2019 року у ЗМІ почали з’являтися публікації про можливу пухлину мозку у Анастасії Заворотнюк, а в жовтні 2019 року близькі Анастасії вперше підтвердили чутки про хворобу актриси, не уточнюючи конкретний діагноз.

Пізніше стало відомо, що акторці діагностували гліобластому – одну з найнебезпечніших форм раку.

Заворотнюк довгий час перебувала в клініці Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорку, а восени цього року Анастасія повернулася додому після тривалого лікування у США.

Актриса крок за кроком наближається до одужання після онкології.

Анастасія Заворотнюк вилікувалася від раку

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк змогла зупинити рак, з яким боролася протягом останніх років.

За цей час вона перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть смерть Заворотнюк.