Михайло Жонін розповів про свого героя, роботу на радіо та планах на Новий Рік

Нещодавно на каналі ICTV вийшов новий сезон українського серіалу режисера Олександра Сальникова Пес 6. Із кожним сезоном він стає дедалі популярнішим серед глядачів різного віку та вподобань.

З огляду на захоплення української аудиторії серіалом Пес, Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Михайла Жоніна. У серіалі він грає роль оперативника Ігоря Гнездилова.

– Зараз проходять знімання сьомого сезону. Чи не втомилися ви від перевтілення у вашого героя?

– Ні, тому що зазвичай між зніманнями у нас є перерва півроку. За цей час ми встигаємо відпочити від них, а потім вже з новими силами починаємо роботу над новою історією.

До того ж, вони у нас проходять досить весело, тому я встигаю засумувати за роботою та нашою командою. За весь час це вперше, коли ми одразу почали знімати новий сезон.

Я не відчуваю втоми, тому що для мене це виглядає як продовження роботи над попереднім сезоном.

– Чи імпонує вам ваш герой?

– Я вважаю, що абсолютно кожен актор повинен любити свого персонажа, яким би суперечливим він не був.

Я ціную абсолютно всіх героїв, в яких мені пощастило перевтілитися.

– Як ви будете святкувати Новий рік?

– Я поки що не знаю, і взагалі ніколи цього не планую.

Для мене важливо зустріти це свято з рідними людьми, а все інше мене не цікавить, – додає актор.

Я належу до того типу людей, які прикрашають ялинку 30 грудня, а викидають у березні. Незважаючи на це, я вважаю, що Новий рік – той день, коли треба добре відпочити, а потім вже з новими силами рухатись вперед.

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– Ви будете загадувати бажання на Новий рік?

– Я не загадую бажань. Річ не в тому, що я не вірю в магію свята, а в тому, що для мене в цьому немає потреби. Я завжди чітко бачу свою мету, яка мене рухає вперед.

– Чи вважаєте ви себе забобонною людиною?

– Я абсолютно точно не забобонна людина, але вірю у містику. Я вже неодноразово переконувався у тому, що іноді в нашому світі відбуваються дуже дивні речі, яким ми не можемо знайти жодного логічного пояснення.

– Чи вірите ви у гороскопи?

– У молодому віці я працював на радіо та сам їх прописував. Як ви думаєте, чи можу я після такого досвіду вірити у те, що там написано (сміється)?

– Що ви побажаєте нашим читачам в 2021 році?

– Всім бажаю міцного здоров’я та миру. Всіх з Новим роком!

Інтерв’ю з Андрієм Ісаєнком

Комедійний серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія вийшов на великих екранах 26 листопада. 12 епізодів стрічки розповідають про козацьку епоху і пригоди українського селянина Івана, який наважується викрасти коштовності в московського царя.

Ексклюзивне інтерв’ю з головним актором серіалу Андрієм Ісаєнком розповідає про те, з якими труднощами він зіштовхнулися під час знімань та як готувався до перевтілення у свого героя.

Для роботи у серіалі актор вивчав літературу, що описувала епоху козацтва, навчився метати ножі, битися на шаблях та їздити верхи.