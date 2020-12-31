Напередодні Нового року зірки українського шоу-бізнесу привітали українців з прийдешніми святами.

З теплими побажаннями до своїх підписників звернулися ведучий тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров разом з ведучою програми Ранок у великому місті на ICTV Олександрою Кучеренко, фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко та учасниця гурту ВІА Гра Ксенія Попова.

Дмитро Комаров та його дружина Олександра Кучеренко опублікували фото з відпочинку, а у підписі щиро привітали українців з Новим роком.

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Подружжя зустрілося після тривалої розлуки через щільний графік Дмитра.

Для того, щоб зустрітити Новий рік разом з коханою, ведучий зробив невелику паузу в експедиціях.

– Дружно зустрічаємо 2021 рік і просимо, щоб він подарував нам з вами якомога більше любові. У всіх сенсах, розуміннях, проявах і сферах життя. Щоб все, що відбувається в нашому житті, було з любов’ю, – привітав українців Дмитро Комаров.

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко пише, що 2020 рік подарував їй безліч хороших моментів, кожен з яких навчив її радіти не лише великим звершенням та подіям, але й маленьким, буденним речам.

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У 2021 році співачка побажала всім яскравих емоцій та відчуттів.

– Будьте щасливими за будь-яких обставин, наповнюйте своє життя яскравими спогадами, надихайтеся та будьте джерелом натхнення, творіть, любіть та робіть неможливе! – наголошує співачка.

З прийдешніми святами українців привітала й учасниця гурту ВІА Гра Ксенія Попова. Співачка наголосила, що цей рік був для неї складним, але дуже особливим.

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– Вірте у себе, вірте в мрію і любіть одне одного. З Новим роком, – привітала підписників співачка.

Зірки Нового каналу привітали українців зі святами

Напередодні Нового року зірки Нового каналу привітали читачів сайту Факти ICTV з прийдешніми святами.

З теплими побажаннями до українців звернулися ведучий Improv Live Show Олександр Педан, учасник цієї ж програми Костянтин Трембовецький та директор школи леді в реаліті-шоу Від пацанки до панянки Тетяна Мокріді.