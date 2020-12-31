У світі щодня відбувається велика кількість подій. І сфера українського бізнесу – не виняток. Наприклад, український співак Віктор Павлік відзначає ювілей.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт прекрасно проводять час разом після закінчення проекту Холостячка на каналі СТБ, а Настя Каменських уже щосили готує святковий стіл на Новий рік. Факти ICTV підготували добірку найцікавіших новин українського шоу-бізнесу за 31 грудня.

Співак Віктор Павлік святкує ювілей

Відомий український співак Віктор Павлик відзначає свій День народження. Народному артистові України виповнилося 55 років.

Віктор опублікував фотографію на своїй сторінці в Instagram, на якій він радіє своєму ювілею. На знімку також є чорні та золотисті кулі. Головними на фото стали величезні святкові кулі у формі числа 55.

У коментарях до публікації шанувальники вітають Народного артиста з Днем народження та бажають міцного здоров’я, творчого неспокою та нескінченного натхнення.

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Холостячка Ксенія Мішина відпочиває з Олександром Еллертом у Буковелі

Головна героїня проекту Холостячка на телеканалі СТБ Ксенія Мішина відпочиває зі своїм коханим Олександром Еллертом у Буковелі. Про це Ксенія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Пара розповіла, що вони летіли до Івано-Франківська, а після цього взяли трансфер до Буковеля. Закохані Ксенія та Олександр жартують, що в цьому році насипало дуже багато снігу і вони прямо зараз поїдуть кататися по траві.

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Настя Каменських поділилася, що готуватиме на святковий новорічний стіл

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася, які страви вона планує приготувати на свій святковий стіл на Новий рік. Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Каменських зазначає, що в цей Новий рік їй захотілося приготувати стандартні страви на зимові свята – оселедець під шубою, олів’є, салат з крабовими паличками, пюре з холодцем та хріном. Також співачка обов’язково збирається готувати мексиканські страви – свій улюблений соус гуакамоле та кесаділью з різними начинками.

У коментарях підписники жартують, що вони куплять суші, і весь їх святковий стіл буде готовий. Деякі також відзначають, що крім оселедця під шубою, олів’є і крабового салату ще готуватимуть шашлик та картоплю у горщику.

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