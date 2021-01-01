Відомий американський репер MF Doom помер за невідомих обставин. Йому було 49 років.

Його дружина поділилася сумною звісткою в новорічну ніч. Вона зазначила, що MF Doom помер ще 31 жовтня, однак це не розголошувалося.

Причин та обстави смерті репера жінка не розкрила. Натомість сотні вдячних шанувальників залишають пам’ятні коментарі під публікаціями MF Doom в Instagram.

– Спочивай з миром, поважаємо тебе, не віриться, що це правда, дякуємо за творчість – схожі коментарі з’являються під фото репера.

Ким був MF Doom

Справжнє ім’я американського репера – Деніел Думілей. Він народився у Великій Британії.

Кар’єра музиканта розпочалася наприкінці 1980-х років, коли він долучився до хіп-хоп тріо KMD.

Після розпаду тріо та незначної паузи MF Doom повернувся на сцену у 1997 році, але виступав анонімно.

Саме тоді йому на думку спала зміна образу: імітуючи стиль злодіїв всесвіту Marvel, MF Doom почав виступати виключно у масках, які майже повністю ховали його обличчя, однак не заважали виступати.

Фото: mfdoom