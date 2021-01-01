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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

З родиною та друзями: як зірки шоу-бізнесу зустріли Новий рік 2021

Сьогодні вночі багато людей зустріли Новий Рік 2021. Хтось відсвяткував його з батьками, деякі провели час з друзями, а решта відпочивали у галасливій компанії. Зірки шоу-бізнесу – не виняток. Факти ICTV підготували матеріал про те, як знаменитості відсвяткували новорічну ніч.

Володимир Дантес зустрів Новий рік 2021 на Балі

Відомий український співак Володимир Дантес зустрів новорічну ніч на відпочинку в Балі. Знаменитість знаходиться там вже майже тиждень. Про це сам співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. Артист поділився, що вперше відзначає Новий рік в курортному місці з літньою погодою.

 

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Злата Огнєвіч відсвяткувала новорічну ніч з родиною

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч відзначила свій Новий рік з родиною вперше за багато років. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Огнєвіч поділилася, що всі бажання вона вже загадала та тепер має намір їх здійснювати. Співачка привітала всіх своїх підписників з Новим Роком. Шанувальники в коментарях побажали артистці міцного здоров’я, миру, добра та всього найпрекраснішого.

 

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Алан Бадоєв відпочивав з батьками на Новий рік

Легендарний український кліпмейкер Алан Бадоєв зустрів новорічну ніч у компанії своїх батьків. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Бадоєв зазначає, що цей Новий рік абсолютно не такий, до яких він звик. Зокрема, він не зміг відсвяткувати його зі своїми дітьми, оскільки вони знаходяться в різних країнах через коронавірусні обмеження.

 

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Читайте: У новорічну ніч понад 30 тис. людей перетнули кордон України

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко зустріли Новий рік з друзями

Відома пара шоу-бізнесу співак Арсен Мірзоян та його дружина, співачка Тоня Матвієнко відзначали свій Новий рік у гучній дружній компанії. Про це повідомив Арсен Мірзоян на своїй сторінці в Instagram. Артисти побажали всім своїм шанувальникам щасливих зимових свят.

 

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Публикация от Am (@arsen_mirzoian)

Реакція мережі на 1 січня

Сьогодні вночі весь світ зустрів Новий рік 2021. Багато людей відсвяткували його по-різному: хтось у колі друзів і близьких, деякі в більш галасливій компанії. Попри те, що 2020 рік був багатогранним, всі люди дякують йому за неоціненний досвід та щастя, які він приніс.

З цього приводу багато користувачів соціальних мереж опублікували смішні жарти про минулий рік. Зокрема, в Instagram було також багато публікацій про Новий рік 2021. Факти ICTV підготували добірку найкращих реакцій на перший день 2021 року.

Фото: Pixabay

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