2 січня стало відомо про смерть Володимира Коренєва – народного артиста Росії, який був відомий усім за головною роллю у радянському фільмі Людина-амфібія.

Факти ICTV підготували біографію Володимира Коренєва і розповідають про його найвідоміші роботи.

Біографія актора

Володимир Коренєв народився у Севастополі у 1960 році. Дитинство його минуло в Криму, але згодом сім’я переїхала у Таллінн (Естонія).

Тоді у нього і з’явилося бажання стати актором і він почав відвідувати професійний драмгурток. У 20 років Володимир Коренєв вступив у Російський державний інститут театрального мистецтва на курс Ольги Андровської і вже через п’ять років став дипломованим актором.

На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова Людина-амфібія, яка згодом і принесла йому популярність.

Після закінчення інституту актор вступив у трупу Московського драматичного театру імені Станіславського.

До 2015 року Володимир Коренєв був викладачем, завідував кафедрою акторської майстерності на заснованому ним факультеті театрального мистецтва Інституту гуманітарної освіти та інформаційних технологій.

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Найвідоміші фільми актора

Хоча Володимир Коренєв найбільше запам’ятався головною роллю Іхтіандра у фільмі Людина-амфібія, все ж на його рахунку немало інших акторських робіт.

Так, актор знімався у фільмах у фільмах Світло далекої зірки, Діти Дон-Кіхота, Сини Вітчизни, а також в серіалах Звільнення і Невідомі сторінки з життя розвідника.

Пізніше, у 2000-х роках, Володимира Коренєва можна було побачити у серіалах Убивча сила – 5, Діти Арбату, Сліпий і Остання сповідь.

У 1998 році актор отримав звання народний артист Російської Федерації.

Про смерть Володимира Коренєва повідомила його донька Ірина. Вона зазначила, що актор хворів на коронавірус. Його життя обірвалося на 81-му році.

Фото: Кино-Театр.ру