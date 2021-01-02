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Вікторія Гірко |

Не лише Людина-амфібія: біографія і кращі фільми актора Володимира Коренєва

2 січня стало відомо про смерть Володимира Коренєва – народного артиста Росії, який був відомий усім за головною роллю у радянському фільмі Людина-амфібія.

Факти ICTV підготували біографію Володимира Коренєва і розповідають про його найвідоміші роботи.

Біографія актора

Володимир Коренєв народився у Севастополі у 1960 році. Дитинство його минуло в Криму, але згодом сім’я переїхала у Таллінн (Естонія).

Тоді у нього і з’явилося бажання стати актором і він почав відвідувати професійний драмгурток. У 20 років Володимир Коренєв вступив у  Російський державний інститут театрального мистецтва на курс Ольги Андровської і вже через п’ять років став дипломованим актором.

На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова Людина-амфібія, яка згодом і принесла йому популярність.

Після закінчення інституту актор вступив у трупу Московського драматичного театру імені Станіславського.

До 2015 року Володимир Коренєв був викладачем, завідував кафедрою акторської майстерності на заснованому ним факультеті театрального мистецтва Інституту гуманітарної освіти та інформаційних технологій.

володимир коренєв актор

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Найвідоміші фільми актора

Хоча Володимир Коренєв найбільше запам’ятався головною роллю Іхтіандра у фільмі Людина-амфібія, все ж на його рахунку немало інших акторських робіт.

Так, актор знімався у фільмах у фільмах Світло далекої зірки, Діти Дон-Кіхота, Сини Вітчизни, а також в серіалах Звільнення і Невідомі сторінки з життя розвідника.

Пізніше, у 2000-х роках, Володимира Коренєва можна було побачити у серіалах Убивча сила – 5, Діти Арбату, Сліпий і Остання сповідь.

У 1998 році актор отримав звання народний артист Російської Федерації.

Про смерть Володимира Коренєва повідомила його донька Ірина. Вона зазначила, що актор хворів на коронавірус. Його життя обірвалося на 81-му році.

Фото: Кино-Театр.ру

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