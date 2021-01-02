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Вікторія Гірко |

Помер Володимир Коренєв – зірка фільму Людина-амфібія

На 81-му році життя від коронавірусу помер народний артист Росії Володимир Коренєв, який зіграв головну роль у фільмі Людина-амфібія.

Про смерть артиста повідомила його донька Ірина Коренєва.

– Помер, так. Перед смертю він лежав у червоній зоні з коронавірусом, – зазначила вона у коментарі російським ЗМІ.

володимир коренєв

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Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року у Севастополі. Освіту актора здобував у Російському інституті театрального мистецтва.

На останньому курсі інституту Коренєв отримав головну роль у фільмі Володимира Чеботарьова Людина-амфібія, яка згодом і принесла йому широку популярність.

Також актор був відомий за ролями у фільмах Світло далекої зірки, Діти Дон-Кіхота, Дорога в пекло.

Наприкінці грудня стало відомо про смерть Олександра Курляндського – одного із творців мультфільму Ну, постривай. Його не стало на 83 році життя.

Фото: Кино-Театр.ру

Джерело: Интерфакс

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