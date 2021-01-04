Дівчина Бонда Таня Робертс померла у віці 65 років

Відома американська акторка та продюсер Таня Робертс померла у віці 65 років. Напередодні католицького Різдва Таня повернулася додому з прогулянки з собаками, після чого знепритомніла.

За словами її представника, Тані поставили штучну вентиляцію легенів, але їй так і не стало краще. Її смерть не пов’язана з Covid-19. Акторка померла у лікарні в Каліфорнії.

Таня Робертс запам’ятається телеглядачам як одна з Ангелів Чарлі, що стало одним із найбільш знакових телешоу у поп-культурі.

Таня багато років грала Мідж Пінчіотті в американському ситкомі Шоу 70-х. Також вона зіграла дівчину Бонда у фільмі Вид на вбивство 1985 року з актором Роджером Муром.

Вона також знялася у багатьох кінострічках 70-х та 80-х років, зокрема у фільмах Повелитель звірів і Шина – королева джунглів.

Крім акторської майстерності, Таня захоплювалася модельною кар’єрою та у 1982 році позувала для Playboy. У Тані залишився чоловік Ленс та сестра Барбара Чейз.

Пістолет Джеймса Бонда продали за понад $250 тис.

Пістолет агента Джеймса Бонда в кінострічці Доктор Ноу 1962 року купили на аукціоні за $256 тис. Початкова вартість, за оцінкою одного з аукціонних будинків, становила від $150 до $200 тис. Йдеться про зброю Walther PP. Фанати стрічки знають, що Джеймс Бонд у виконанні актора Шона Коннері поміняв Beretta на Walther PP. Керівництво Mі-6 припускало, що пістолет Beretta знову заклинить під час знімання. Після цього Walther став культовою зброєю Джеймса Бонда.

Фото: Таня Робертс