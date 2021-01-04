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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Юлія Захарченко |

Касові збори головних прем’єр у кінематографі та проблеми у шлюбі Кардашян: топ новини шоу-бізнесу

У прокат вийшов мультфільм Душа спільного виробництва Disney/Pixar, який глядачі довго чекали через обмеження на відвідування кінотеатрів, спричинені пандемією коронавірусу. Багато кінокритиків пророкують мультфільму щонайменше один Оскар.

Водночас фільм Чудо-жінка 1984 впевнено займає лідерські позиції у списку найкасовіших зборів за весь час епідемії. За різними даними, кінострічку переглянули щонайменше 5 млн людей.

Пара Кім Кардаш’ян та Каньє Вест уже декілька місяців живе окремо. Попри те, що у подружжя четверо дітей, на цьому етапі стосунків їхній шлюб перебуває під загрозою. Факти ICTV зібрали найцікавіші новини Голлівуду за 4 січня.

Касові збори: мультфільм Душа зібрав $32,5 млн

Мультфільм Душа Disney/Pixar зібрав касові збори сумою $32,5 млн. У анімаційному фільмі досліджується питання про те, як жити осмисленим життям через історію джазового піаніста.

Музикант провалився у люк та впав у кому одразу після того, як домігся свого найбільшого кар’єрного прориву.

Душу транслювали на Disney Plus у зимові свята, але також вона вже доступна в кінотеатрах інших країн,  як-от Китай, Саудівська Аравія та Таїланд.

– Душа не тільки змушує мене цінувати маленьку красу життя, а й спонукає подякувати людям, які мене просвітили. До того ж музика у фільмі дуже зворушлива та напрочуд підходить до своєї тематики, – повідомив один із глядачів.

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Касові збори: Чудо-жінка 1984 зібрала $118,5 млн

Чудо-жінка 1984 зібрала касові збори $118,5 млн. Однак через пандемію коронавірусу виторг від фільму упав порівняно з першою частиною фільму. Чудо-жінка тоді зібрала майже $822 млн.

Warner Bros. оголосила, що Галь Гадот та режисер Петті Дженкінс возз’єднаються для третього фільму франшизи. Голлівуд, який сильно постраждав від коронавірусу, з нетерпінням чекає того часу, коли глядачі зможуть ходити у кіно без обмежень.

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Кім Кардаш’ян та Каньє Вест живуть окремо декілька місяців

Каньє Вест не планує повертатися до Кім Кардаш’ян у Лос-Анджелес та продовжить своє життя у Вайомінгу, далеко від дружини та чотирьох дітей. Пара живе окремим життям уже кілька місяців.

– Каньє приділяє час роботі над собою та проводить багато часу в Вайомінгу. Схоже, він не планує повертатися в Лос-Анджелес найближчим часом. Кім робить все можливе, щоб їхнє життя залишалося нормальним.

Вони спілкуються щодня, і він часто спілкується через FaceTime і телефон з дітьми. Просто зараз Каньє зосереджений на собі, тоді як Кім перебуває в Лос-Анджелесі та підтримує нормальне життя дітей, – повідомляє джерело.

 

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Лана Дель Рей таємно заручилася з музикантом Клейтоном Джонсоном

Відома американська співачка Лана Дель Рей заручилася з 31-річним музикантом Клейтоном Джонсоном. Пара довгий час спілкувалася в додатку для знайомств. Лана присвятила Шону половину треків зі свого останнього альбому Norman Fucking Rockwell.

Обранець Лани був учасником гурту The Johnsons, в якому він виконував пісні разом зі своїми братами Чантрі та Коннором. Вони опублікували свій останній сингл Call Whenever ще влітку 2017 року.

Джерело: Mirror

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